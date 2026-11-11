Hà Nội đề xuất chuyển giao hơn 7.300ha đất nông, lâm trường về địa phương quản lý

Việc chuyển giao quỹ đất về địa phương không chỉ dừng ở khâu hoàn tất thủ tục hành chính mà còn đòi hỏi xác định rõ diện tích, hiện trạng và trách nhiệm của từng chủ thể. Ảnh minh họa.

Theo Báo cáo số 834/BC-SNNMT của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến đầu tháng 11/2026, có 23 xã, phường đã hoàn thành công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ và rà soát quỹ đất có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường cùng một số đơn vị liên quan.

Tổng diện tích thuộc phạm vi rà soát là 10.973,63ha, gồm 8.563,41ha đất có nguồn gốc nông, lâm trường và 2.410,22ha đất có nguồn gốc từ đất rừng, trang trại và các cơ sở nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, các đơn vị đề xuất chuyển giao 7.367,51ha về địa phương quản lý; khoảng 3.591,31ha còn lại được đề xuất tiếp tục giao các đơn vị quản lý, sử dụng.

Xét về quy mô, xã Suối Hai là địa bàn có diện tích đất được rà soát lớn nhất với 2.381,87ha, tiếp đến là xã Yên Bài với 1.262,22ha và xã Đoài Phương với 1.112,04ha. Tổng diện tích tại ba địa phương đạt 4.756,13ha, chiếm 43,34% tổng diện tích được rà soát trên toàn thành phố.

Trong quá trình xây dựng phương án xử lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường chia quỹ đất thành bốn nhóm theo nguồn gốc và hiện trạng quản lý, sử dụng. Đối với 5 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp đã thực hiện sắp xếp, đổi mới hoặc cổ phần hóa, tổng diện tích đất được xác định là 2.219,07ha, trong đó dự kiến chuyển giao về địa phương 1.721,42ha.

Đáng chú ý, trường hợp Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) cho thấy sự khác biệt giữa phương án sắp xếp doanh nghiệp trước đây và kết quả rà soát hiện nay. Cùng các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp đang quản lý 1.325,11ha tại 8 xã. Qua rà soát, diện tích dự kiến bàn giao là 529,09ha, trong khi 796,02ha được đề xuất tiếp tục giữ lại quản lý, sử dụng.

Trong khi đó, phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ năm 2024 mới đề xuất bàn giao 212,19ha và đến nay chưa được phê duyệt. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo Hadico phối hợp với các địa phương kiểm tra, thực hiện thủ tục bàn giao đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, không chờ phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được phê duyệt.

Một nội dung được đề nghị ưu tiên giải quyết là khoảng 19,82ha đất liên quan đến 15 hộ dân di dân Tân Đức năm 1998 tại xã Suối Hai.

Ngoài nhóm doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, quỹ đất của 7 đơn vị thuộc Trung ương và thành phố cũng nằm trong diện cần tiếp tục xử lý. Nhóm này có tổng diện tích 3.676,91ha, trong đó dự kiến bàn giao 1.698,92ha về địa phương. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng phương án tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Đối với Công ty cổ phần Giống gia súc Ba Vì (MHD), báo cáo xác định doanh nghiệp còn 104,17ha đất chưa bàn giao theo phương án cổ phần hóa. Sở kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo doanh nghiệp bàn giao diện tích này cho UBND xã Suối Hai để địa phương xây dựng phương án quản lý, sử dụng.

Để bảo đảm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các xã và doanh nghiệp liên quan hoàn thành việc rà soát, lập phương án sử dụng đất trước ngày 15/11. Sở dự kiến hoàn thành quy trình hướng dẫn các xã trước ngày 20/11, làm cơ sở xem xét, phê duyệt phương án sử dụng đất.

Cùng với việc hoàn thiện thủ tục chuyển giao, thành phố được đề xuất tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và khoáng sản; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đất đai. Sở cũng kiến nghị tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo về quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp nhằm tăng cường phối hợp, theo dõi quá trình thực hiện.