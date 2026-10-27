Hà Nội đề xuất chi hơn 2.500 tỉ đồng xây tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao tại Mỹ Đình

Sân vận động Mỹ Đình nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP Hà Nội chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 2.523,279 tỉ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đang quản lý 37 môn thể thao và phân môn thể thao, là một trong những trung tâm thể thao thành tích cao của Thủ đô Hà Nội và cả nước với hệ thống đào tạo bài bản, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên có chất lượng.

Nơi đây đã và đang đóng góp một phần quan trọng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam tại các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới.

Hà Nội xác định rõ thể thao thành tích cao không chỉ mang ý nghĩa thể hiện năng lực địa phương mà còn là một phần quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại và phát triển.

Do đó, thành phố đã có chiến lược dài hạn trong phát triển thể thao thành tích cao; từ công tác tuyển chọn năng khiếu, đào tạo lực lượng kế cận cho đến đầu tư cơ sở vật chất và cải thiện chế độ chính sách.

Ngành thể thao Hà Nội đang từng bước xây dựng hệ thống đào tạo vận động viên bám sát Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, thành phố đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cơ sở tập luyện thi đấu và đơn nguyên nhà ở phục vụ vận động viên sinh hoạt do Trung tâm được giao quản lý.

Vì sự phát triển chung của thể thao nước nhà, UBND TP nhận định cần tiếp tục đầu tư, phát triển đồng đều các môn thể thao như: Điền kinh, bóng bàn, bóng đá, bắn súng, bắn cung... Trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư cho các môn thể thao có trong chương trình thi đấu tại ASIAD, Olympic.

Vì vậy cần phải có cơ sở tập luyện, thi đấu tốt nhất cho vận động viên để nâng cao thành tích thể thao của thành phố nói riêng và của cả nước nói chung.

Mặt khác, tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 8.8.2008 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 - Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình, trong đó vị trí khu đất ký hiệu 4A2.4 được quy hoạch để xây dựng khu thể thao khuyết tật, bao gồm các công trình: Sân thi đấu tennis khán đài 3.000 chỗ có mái che, nhà ở vận động viên, nhà tập đa năng, nhà ăn, nhưng đến thời điểm hiện nay, dự án đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, theo UBND TP việc đề xuất dự án Đầu tư xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu vận động viên cao cấp Mỹ Đình là rất cần thiết.

Về quy mô của tổ hợp thể thao tại Mỹ Đình, cơ quan soạn thảo cho biết, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 4,88 ha, bao gồm nhiều hạng mục.

Trong đó, hạng mục nhà thi đấu đa năng có quy mô 4 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe. Nơi đây cũng sẽ có khán đài 4 mặt với sức chứa từ 5.000 - 6.000 chỗ ngồi. Công trình này sẽ đảm bảo thi đấu cho nhiều bộ môn như: bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, võ, đấu kiếm, pickleball...

Một hạng mục khác đề xuất đầu tư là nhà tập luyện 8 tầng nổi. Trong đó, tầng 1 bố trí bể bơi dự kiến có 8 làn bơi. Từ tầng 2 đến tầng 7 dành cho tập luyện các môn: khiêu vũ, thể thao, vật, vovinam, cờ vua, wushu, karate... Riêng tầng 8 dành cho các môn yêu cầu chiều cao trần lớn như: bóng chuyền, bóng rổ.

Ngoài 2 khu vực thi đấu và luyện tập nêu trên, nơi đây dự kiến xây thêm ký túc xá cho vận động viên gồm 17 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe. Công trình này đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt tập trung cho tối thiểu 1.500 vận động viên.

Ngoài ra, khu ký túc xá còn được tích hợp đầy đủ các phòng chức năng: y tế, căng tin, nhà bếp, phòng họp bộ môn, khu sinh hoạt chung...

Theo dự kiến, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào ngày mai 28/10.