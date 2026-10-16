Hà Nội đề xuất cấp độ 3 an toàn thông tin cho hệ thống quản lý hạ tầng giao thông số

Theo Tờ trình số 427, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất UBND thành phố phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ đối với hệ thống do Sở trực tiếp vận hành, có địa chỉ tại số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số cấp độ 3. Ảnh minh hoạ.

Hồ sơ đề xuất áp dụng cấp độ 3 theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, gồm tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan hệ thống; thiết kế chi tiết kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống; thuyết minh căn cứ xác định cấp độ và phương án bảo đảm an ninh mạng tương ứng.

Đáng chú ý, hồ sơ đã được Công an TP Hà Nội thẩm định tại Văn bản số 7709/CAHN-ANM ngày 28/9/2026 về đề xuất cấp độ an ninh mạng đối với hệ thống.

Việc trình phê duyệt cấp độ nhằm xác định cụ thể các yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, làm cơ sở triển khai những biện pháp bảo vệ phù hợp theo quy định. Sau khi được UBND thành phố phê duyệt, hệ thống sẽ có căn cứ để thực hiện các yêu cầu bảo đảm an ninh mạng tương ứng với cấp độ được xác định.

Hệ thống quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ số được Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất xây dựng thông qua kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Khi được đưa vào vận hành, hệ thống được kỳ vọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị.

Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết, hệ thống sẽ tạo nền tảng quan trọng để phát triển giao thông thông minh và hạ tầng số đô thị của Thủ đô trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2026-2030, Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện, mở rộng và nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của thành phố.

Trước mắt, theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng cần xây dựng các chỉ số và bảng điều hành để nhanh chóng nhận diện công trình xuống cấp, điểm đen ùn tắc, khu vực ngập úng và những nơi thiếu kết nối giao thông công cộng.

Trên cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa, thành phố sẽ từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), camera, cảm biến và công nghệ viễn thám để dự báo xu hướng xuống cấp của hạ tầng, xác định thời điểm bảo trì phù hợp, mô phỏng phương án tổ chức giao thông và hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư trung hạn.

Về lâu dài, Hà Nội sẽ nghiên cứu mô hình bản sao số tích hợp dữ liệu về tài sản hạ tầng, lưu lượng giao thông, camera, cảm biến, quy hoạch, dự án và các dữ liệu đô thị. Đây sẽ là cơ sở hỗ trợ quản lý, điều hành và phát triển hệ thống giao thông Thủ đô theo hướng hiện đại, đồng bộ, bền vững.