Hà Nội: Đề xuất các xã, phường lân cận cùng khai thác những công trình lớn

Sáng 30/9, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên giải trình về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn. Nội dung được đặt ra trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khi nhiều công trình quy mô cấp huyện trước đây được chuyển giao về xã, phường.

Toàn cảnh phiên giải trình.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương cho biết, những năm qua, thành phố đã tăng cường nguồn lực đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thành phố đến cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy hiệu quả đầu tư và khai thác chưa đồng đều. Có nơi thiết chế còn thiếu, quy mô nhỏ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng nhu cầu; trong khi một số công trình được đầu tư tương đối đồng bộ, quy mô lớn nhưng chưa khai thác hết công năng, công suất. Một số thiết chế văn hóa, nghệ thuật chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các chương trình chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều công trình quy mô cấp huyện trước đây được chuyển giao về xã, phường. Điều này đặt ra yêu cầu mới về mô hình quản lý, nhân lực, nguồn lực và cơ chế vận hành.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương.

Giải trình những nội dung trên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, ngành đã rà soát các thiết chế tại 30 quận, huyện trước đây. Những thiết chế đáp ứng quy định phân cấp đã được chuyển về xã, phường. Đối với công trình quy mô lớn, ngành đề xuất có thể khai thác, sử dụng chung theo khu vực.

Một số công trình được đề xuất khai thác theo hướng này như Khu thể thao Quần Ngựa, Khu thể thao tại Long Biên và Đông Anh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng các đề án khai thác từng phần diện tích nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, tránh lãng phí và chủ động vận hành theo cơ chế xã hội hóa.

Hiện có 109 thiết chế được chuyển giao cho các xã, phường. Đây là nhóm công trình đặt ra yêu cầu lớn về tổ chức quản lý, bố trí nhân lực và phương án khai thác sau phân cấp.

Một nội dung đáng chú ý tại phiên giải trình là việc quản lý cơ sở nhà, đất thuộc các thiết chế văn hóa, thể thao.

Các đại biểu yêu cầu làm rõ nguyên nhân còn 22/46 cơ sở nhà, đất thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trách nhiệm của từng đơn vị và thời hạn hoàn thành.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Tuấn Long cho biết, Sở đã rà soát, đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng và khai thác các địa điểm này; đồng thời xây dựng lộ trình hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận, phục vụ công tác đầu tư và quản lý.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết hiện không có vướng mắc quan trọng về đất đai trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công trình văn hóa, công trình sự nghiệp; các đơn vị cần lập hồ sơ theo quy định.

Liên quan đến việc chậm ban hành định mức, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công, ông Phạm Tuấn Long cho biết các đơn vị thuộc Sở cơ bản đã hoàn thành dự thảo, một số đơn giá đã trình và đang được thẩm định. Sở đang tập trung hoàn thiện 22 đơn giá còn lại, phấn đấu trong tháng 10/2026 giải quyết.

Quang cảnh phiên giải trình.

Một vấn đề khác được đặt ra là xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng ký xây dựng ba cơ sở dữ liệu gồm: di sản văn hóa và di tích lịch sử; thể thao và các cơ sở thể thao; lễ hội và sự kiện cộng đồng. Theo kế hoạch, ba cơ sở dữ liệu hoàn thành trước ngày 31/12 và hiện đang đáp ứng tiến độ.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị bổ sung dữ liệu về thiết chế văn hóa, thể thao tại thôn, tổ dân phố. Hiện thành phố có 4.481 thiết chế văn hóa tại thôn, tổ dân phố và gần 2.000 cơ sở văn hóa.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể được kỳ vọng giúp quản lý tình trạng, hoạt động và tần suất sử dụng của từng thiết chế. Dữ liệu cũng được nghiên cứu đưa lên bản đồ số và nền tảng iHanoi, giúp người dân tìm kiếm thông tin về địa điểm, lịch trình, thời gian và công suất hoạt động của các thiết chế.