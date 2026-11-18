Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND TP Hà Nội xem xét điều chỉnh quyết định phê duyệt Dự án thành phần 3, đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Trong đó, đề xuất xác định cụ thể 1.876 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026 - 2030.

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất bố trí 1.876 tỷ đồng vốn Trung ương cho cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: Tạ Hải).

Theo Tờ trình số 477, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND thành phố điều chỉnh Quyết định số 2878 về phê duyệt Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.

Nội dung điều chỉnh tập trung vào cơ cấu nguồn vốn đầu tư. Cụ thể, vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 là 2.345 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 1.876 tỷ đồng. Phần vốn còn lại được bố trí từ ngân sách TP Hà Nội và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh nhằm cập nhật dự án vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, bảo đảm phù hợp với phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương. Các nội dung khác của quyết định phê duyệt dự án được giữ nguyên.

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư hơn 10.197 tỷ đồng, thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp đặc biệt. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 7,5km, trong đó đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2km, qua tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km.

Cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, rộng 32,3m (gồm cả lề kiểm tra); tổng bề rộng tính cả phần neo dây văng là 38,3m, đáp ứng 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Phần cầu dẫn dài khoảng 6,58km, rộng 33m.

Dự án khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025-2028. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành. Tại Hưng Yên, diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 22,13/22,66ha, tương đương 97,6%.

Về tiến độ thi công, các nhà thầu đã hoàn thành 80/80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính, đang triển khai thi công bệ trụ cầu chính T41, T42. Tổng cộng 18 mũi thi công được huy động, triển khai đồng thời các hạng mục cầu dẫn và đường công vụ.

Đối với phần cầu dẫn, khối lượng thi công đạt 2.180/2.315 cọc khoan nhồi; đúc 465/2.179 phiến dầm Super T; hoàn thành 188/328 bệ trụ, 124/328 thân trụ và 59/328 xà mũ. Khối lượng lắp đặt đạt 140/2.179 phiến dầm Super T.

Giá trị sản lượng thi công đạt 1.914,21 tỷ đồng, tương đương 25,97% giá trị hợp đồng (chưa bao gồm chi phí dự phòng). Dự án phấn đấu hoàn thành thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC năm 2027.

Về nguồn vốn, lũy kế giải ngân đến hết năm 2025 đạt 100% kế hoạch, tương ứng 2.972,746 tỷ đồng. Năm 2026, TP Hà Nội đã bố trí 700 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố, trong đó giải ngân 671 tỷ đồng, đạt 96%.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố xem xét ban hành quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn; đồng thời giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.