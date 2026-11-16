Hà Nội đề xuất ba nhóm giải pháp phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: Thu Giang

Sáng 16-11, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Phát huy nguồn lực người cao tuổi từ những mô hình thiết thực

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tham luận, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ đồng tình với những đánh giá, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhấn mạnh phát triển kinh tế bạc cần bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc, thụ hưởng mà còn cần có điều kiện tiếp tục tham gia, đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Hà Nội hiện có gần 1,5 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Với lợi thế về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và dịch vụ, thành phố có nhiều điều kiện phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc, đồng thời đóng góp kinh nghiệm vào quá trình hoàn thiện chính sách chung về lĩnh vực này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tham luận. Ảnh: Viết Thành

Chia sẻ những mô hình bước đầu, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết, trong chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng, thực hiện gợi mở của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc tại Hà Nội, thành phố đã thí điểm mô hình chăm sóc ban ngày tại một số xã, phường. Mô hình tận dụng cơ sở vật chất và nhân lực của các trạm y tế, không thành lập thêm tổ chức, không tăng biên chế.

Trong đó, người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, tham gia các hoạt động thể chất và giao lưu cộng đồng vào ban ngày, buổi tối trở về sinh hoạt cùng gia đình. Thành phố đang tiếp tục nghiên cứu nhân rộng mô hình này trên địa bàn.

Mô hình đã thu hút gần 12.000 lượt người tham gia trải nghiệm, 140 người đăng ký thường xuyên. Kết quả bước đầu cho thấy việc kết hợp giữa y tế cơ sở, gia đình và cộng đồng có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tham luận. Ảnh: Viết Thành

Cùng với chăm sóc sức khỏe, Hà Nội chú trọng tạo cơ hội việc làm, phát huy nguồn lực người cao tuổi. Qua khảo sát, gần 30% người cao tuổi có nhu cầu tiếp tục làm việc. Vì vậy, các cơ quan, hội, đoàn thể của thành phố đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia thị trường lao động. Nhiều người cao tuổi hiện vẫn tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tư vấn, nhất là trong các ngành nghề đòi hỏi kinh nghiệm và chuyên môn.

Thành phố cũng triển khai các mô hình hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận công nghệ, tiêu biểu là chương trình “Thanh niên đồng hành với người cao tuổi trong chuyển đổi số” tại nhiều xã, phường. Thông qua phương thức hướng dẫn trực tiếp, “cầm tay chỉ việc”, lực lượng thanh niên giúp người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng thiết yếu. Đây là cách làm đơn giản nhưng thiết thực, góp phần tăng cường kết nối, gắn kết giữa các thế hệ.

Cùng với các mô hình trên, Hà Nội quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách. Trên cơ sở Luật Thủ đô năm 2026, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 80/2026/NQ-HĐND về phát triển sản phẩm, dịch vụ chăm sóc, phục vụ người cao tuổi và khuyến khích người cao tuổi tham gia phát triển kinh tế. Nghị quyết tạo cơ sở để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức xã hội tham gia cung ứng dịch vụ, huy động nguồn lực ngoài ngân sách và từng bước hình thành thị trường kinh tế bạc.

Hoàn thiện thể chế, phát triển thị trường và tăng cường liên kết

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tham luận. Ảnh: Viết Thành

Bên cạnh những kết quả bước đầu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng chỉ rõ một số vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai phát triển kinh tế bạc. Cụ thể, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng lớn nhưng mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp, nhất là chăm sóc dài hạn, chăm sóc tại nhà và phục hồi chức năng còn hạn chế. Việc thu hút đầu tư gặp khó khăn do thiếu tiêu chuẩn chuyên môn và cơ chế tài chính phù hợp.

Cùng với đó, thị trường việc làm, sản phẩm và dịch vụ dành cho người cao tuổi chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Đồng thời, kinh tế bạc liên quan đến nhiều lĩnh vực nhưng cơ chế phối hợp, hệ thống dữ liệu và chính sách hỗ trợ còn phân tán. Để hình thành hệ sinh thái hiệu quả, cần kết nối tốt hơn giữa các lĩnh vực y tế, an sinh, việc làm, công nghệ, tài chính và các ngành dịch vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Những vấn đề này cần được xem xét trong tổng thể chính sách phát triển kinh tế bạc của cả nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề xuất ba nội dung.

Thứ nhất, cần xây dựng định hướng và hoàn thiện thể chế; nghiên cứu, xây dựng chương trình hoặc đề án tổng thể cấp quốc gia về phát triển kinh tế bạc. Trong đó, xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế phối hợp liên ngành, chính sách khuyến khích đầu tư và cơ sở để các địa phương triển khai phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể.

Thứ hai, cần chú trọng phát triển thị trường thông qua việc hoàn thiện các tiêu chuẩn chuyên môn, cơ chế tài chính đối với hoạt động chăm sóc người cao tuổi; có chính sách đào tạo nhân lực, phát triển các hình thức việc làm phù hợp, khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng và tạo điều kiện để người lao động cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động.

Thứ ba, cần tăng cường tổ chức thực hiện, đẩy mạnh phối hợp, chia sẻ dữ liệu và trao đổi kinh nghiệm giữa các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, lựa chọn những mô hình hiệu quả để tổng kết, hoàn thiện chính sách và nhân rộng phù hợp với điều kiện từng vùng, miền, địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, kinh tế bạc là hướng đi cần thiết nhưng còn nhiều vấn đề mới, chưa có sẵn mô hình hay cách làm hoàn chỉnh. Vì vậy, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến người cao tuổi, cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chính sách mới, đúc rút kinh nghiệm và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện từng địa phương.

“Với những gợi mở của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các mô hình thí điểm, qua đó cùng cả nước thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người cao tuổi”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.