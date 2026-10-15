Hà Nội đề xuất ba định hướng hợp tác với các địa phương của Lào

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đón tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi làm việc, hai bên khẳng định quyết tâm củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc rằng quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tôi luyện qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Xuyên suốt buổi làm việc, hai bên khẳng định quyết tâm củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt. Ảnh: Quang Thái

Theo Bí thư Thành ủy, với vị trí là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Viêng Chăn, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, củng cố nền tảng xã hội và tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và tình cảm mà lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội dành cho đoàn đại biểu cấp cao Lào. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị hiện tại, sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV.

Đánh giá cao sự phát triển của Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong chúc mừng những thành tựu toàn diện của thành phố, nhất là trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Thủ đô Hà Nội dành cho Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã dành thời gian trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Trên cơ sở quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định Hà Nội luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương của Lào.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng (phải) trao quà lưu niệm của Thủ đô Hà Nội cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Quang Thái

Để cụ thể hóa định hướng này, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề xuất ba nhóm nội dung hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất là tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý, điều hành chính quyền địa phương. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tại các địa phương của Lào.

Thứ hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển đô thị giữa Hà Nội với Viêng Chăn và các địa phương của Lào. Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, du lịch, thương mại, các khu công nghiệp và phát triển các dòng sông trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu thành phố Hà Nội tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Thứ ba là thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. Bí thư Thành ủy nêu rõ, Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận học sinh, sinh viên Lào sang học tập, đào tạo và bồi dưỡng từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo đề nghị của phía Lào, tạo cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu văn hóa, lịch sử của nhau, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hoan nghênh các đề xuất của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định đây đều là những nội dung thiết thực, phù hợp với định hướng tăng cường phối hợp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và các địa phương.

Chia sẻ với đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hai nước. Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào cuối nhiệm kỳ.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Hà Nội, cho rằng những kết quả này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền thành phố. Theo đó, Hà Nội không chỉ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn là hình mẫu để các địa phương khác nghiên cứu, học tập.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cũng bày tỏ trân trọng sự hợp tác chặt chẽ và những kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn, trong đó nhấn mạnh việc hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác theo từng giai đoạn và thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai Thủ đô ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu phía Lào tại buổi làm việc. Ảnh: Quang Thái

Đánh giá cao sự hỗ trợ của Việt Nam trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển nông thôn, an ninh và quốc phòng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cho biết hai nước đang phối hợp triển khai các dự án kinh tế có ý nghĩa chiến lược, gồm đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, đường sắt Lào - Việt Nam và phát triển cảng Vũng Áng. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng do xung đột tại Trung Đông, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhấn mạnh ý nghĩa của việc Việt Nam quyết định hỗ trợ Lào xây dựng dự án đường ống dẫn dầu và kho xăng dầu, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nước bạn.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa Hà Nội với Viêng Chăn cùng các địa phương của Lào, đưa quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.