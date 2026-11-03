Hà Nội đề xuất 4 nhóm công trình thủy lợi trọng điểm và giải pháp chống ngập sông Tích - Bùi - Đáy

Ngày 3/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đánh giá thực trạng hệ thống thủy lợi, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tiêu thoát nước và phòng chống lũ.

Trọng tâm của đợt rà soát này hướng vào hệ thống sông Tích - Bùi - Đáy và các khu vực thường xuyên ngập úng như Xuân Mai, Chương Mỹ, Trần Phú…

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường phát biểu kết luận cuộc họp. HNP

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã báo cáo Đề án khảo sát, đánh giá công năng, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp phát huy tiềm năng, giá trị hệ thống thủy lợi trên địa bàn. Đề án làm rõ hiện trạng, hạn chế, tiềm năng cùng các nhóm giải pháp về nguồn nước, tưới, tiêu, phòng chống lũ, hiện đại hóa vận hành và khai thác đa mục tiêu.

Trên cơ sở kết quả của đề án, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất UBND Thành phố xem xét, tập trung đầu tư hệ thống công trình thủy lợi trọng điểm giai đoạn 2026-2027 theo 4 nhóm chính: Tiêu thoát nước, phòng chống lũ; An ninh nguồn nước, tưới, cấp nước; Hồ chứa đa mục tiêu; Sông, kênh.

Đối với Đề án kiểm soát lũ và hạn chế úng ngập lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy, báo cáo đã khái quát hiện trạng và đề xuất đầu tư, cải tạo đồng bộ hệ thống đê điều, thủy lợi.

Các giải pháp kỹ thuật tập trung theo hướng tăng khả năng trữ, điều tiết và cắt giảm lũ ở thượng nguồn; đồng thời cải tạo lòng dẫn và bổ sung hướng tiêu thoát nước cho toàn bộ lưu vực.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Duy Cường yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức và doanh nghiệp thủy lợi để hoàn thiện hai đề án. Nội dung bảo đảm phù hợp với quy hoạch phê duyệt, hiện trạng công trình, điều kiện nguồn nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, trình UBND Thành phố xem xét trước ngày 15/11/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để xác định rõ mục tiêu, phạm vi, danh mục nhiệm vụ, dự án, thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện; bảo đảm tính kế thừa, đồng bộ, không trùng lặp với các dự án đang triển khai.

Đối với lưu vực sông Tích - Bùi - Đáy, lãnh đạo Thành phố nhấn mạnh hướng tiếp cận tổng thể, kết hợp giải pháp công trình và phi công trình. Các đơn vị phải chủ động trữ, cắt giảm lũ thượng nguồn, nâng cao năng lực tiêu thoát lũ và hiệu quả quản lý, vận hành để bảo đảm an toàn công trình cùng khu dân cư. Sở Nông nghiệp và Môi trường cần nghiên cứu hoàn thiện đề án tổng thể theo hướng thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và khả thi.

Cơ quan chủ trì cần làm rõ mục tiêu, quy mô, giải pháp kỹ thuật và hiệu quả dự kiến của từng nhiệm vụ; xây dựng danh mục, thứ tự ưu tiên và phân kỳ đầu tư gắn với tiến độ, nguồn lực.

Nhấn mạnh đây là giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn chứ không phải một công trình nghiên cứu khoa học, Phó Chủ tịch Bùi Duy Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham vấn các chuyên gia, cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trường Đại học Thủy lợi để bảo đảm cơ sở khoa học và thực tiễn.

Các nhóm giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực chủ động ứng phó mưa lớn, lũ và úng ngập; bảo đảm an toàn cho dân cư, hạ tầng, giảm thiệt hại đối với sản xuất, đời sống, đồng thời phát huy hiệu quả đa mục tiêu, phù hợp định hướng phát triển bền vững của Thủ đô.