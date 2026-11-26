Ngày 26/11, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông, mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề xuất UBND thành phố phê duyệt danh mục 272 tuyến đường, phố được sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích trông giữ phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội đề xuất 272 tuyến đường, phố được sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ xe. Ảnh: TTXVN/phát

Danh mục trải rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội; trong đó, khu vực nội đô có các tuyến phố như: Trần Nhật Duật, Đinh Tiên Hoàng, Lý Nam Đế, Hàng Giấy, Lý Thái Tổ, Phùng Hưng, Ngô Quyền, Bà Triệu, Hàng Bài, Lê Thánh Tông, Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Trần Khánh Dư...

Đối với các tuyến đường, phố, vỉa hè do UBND xã, phường được phân cấp quản lý, UBND xã, phường tổ chức rà soát, phê duyệt danh mục các tuyến đường, phố, vỉa hè được sử dụng tạm thời lòng đường vào mục đích trông giữ phương tiện do UBND xã, phường quản lý làm cơ sở tổ chức cấp phép theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất nhiều điều kiện cụ thể đối với việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện. Đơn cử như yêu cầu đối với lòng đường phải thuộc danh mục các tuyến đường được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt.

Các điểm trông giữ phương tiện phải ứng dụng công nghệ thông tin khi sử dụng tạm thời lòng đường để trông, giữ phương tiện bảo đảm kết nối trực tiếp với cơ quan thuế, không sử dụng tiền mặt, phục vụ tìm kiếm chỗ đỗ, lưu trữ, cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền.

Vị trí trông, giữ phương tiện phải được sơn kẻ vạch rõ ràng, bố trí biển báo hiệu giao thông đường bộ theo quy chuẩn, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; không được cắm cọc, chăng dây, rào chắn dưới lòng đường.

Bên cạnh đó, vị trí trông, giữ phương tiện cũng phải cách trụ cứu hỏa 15m về hai phía (tính từ vị trí lắp đặt trụ cứu hỏa), cách vị trí điểm dừng xe buýt theo quy định. Trường hợp trên tuyến đường đã bố trí nơi dừng phương tiện, đỗ phương tiện hoặc quy định các điểm đỗ phương tiện thì phương tiện phải dừng, đỗ tại các vị trí đó.

Liên ngành Sở Xây dựng, Công an thành phố, UBND cấp xã có liên quan tổ chức kiểm tra các điều kiện về trật tự, an toàn giao thông, phương án tổ chức giao thông, phương án sử dụng tạm thời lòng đường. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông, giữ phương tiện không quá 6 tháng/lần.

Đối với vỉa hè, vị trí trông, giữ phương tiện phải cách nút giao thông tối thiểu 10m tính từ mép đường giao nhau, vị trí trông, giữ phương tiện phải được sơn kẻ vạch rõ ràng, bố trí biển báo hiệu giao thông đường bộ theo quy chuẩn và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Tại những khu vực trông, giữ phương tiện không được cắm cọc, chăng dây, rào chắn trên vỉa hè; các phương tiện phải được sắp xếp ngăn nắp, trật tự, đảm bảo người đi bộ đi lại thuận tiện, thông thoáng; phần vỉa hè còn lại (không bao gồm phần hè đang bố trí cây xanh, cột điện, biển báo và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác) dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu từ 1,5m trở lên.

UBND cấp xã phê duyệt phương án sắp xếp, bố trí phương tiện trên vỉa hè nhằm đảm bảo chịu tải kết cấu vỉa hè, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; chỉ cấp giấy phép tạm thời sử dụng vỉa hè để trông, giữ phương tiện đối với những vị trí có kết cấu đảm bảo khả năng chịu tải trọng. Thời gian cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông, giữ phương tiện không quá 6 tháng/lần.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện thành phố có khoảng 9,38 triệu phương tiện đang hoạt động trên địa bàn (chưa bao gồm phương tiện của các cơ quan trung ương). Trong đó, thành phố đang quản lý hơn 8,19 triệu phương tiện các loại (bao gồm 1,19 triệu ô tô; 7 triệu xe máy) và khoảng 1,2 triệu phương tiện cá nhân (ô tô, xe máy) từ các tỉnh, thành phố khác lưu thông trên địa bàn thành phố.

Cơ cấu phương tiện xe máy chiếm trên 86% tổng số phương tiện. Tốc độ gia tăng phương tiện khoảng 4 - 5%. Tốc độ tăng phương tiện bình quân hằng năm là hơn 10% đối với ô tô và hơn 3% đối với xe máy, trong khi tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị mới đạt được 12,13% và diện tích đất dành cho giao thông tĩnh chỉ đạt dưới 1% .

Trong đó, không gian đỗ xe chỉ đáp ứng được khoảng 10 - 15% nhu cầu thực tế, phần lớn phương tiện phải đỗ tạm trên lòng đường, vỉa hè, khu đất trống, bệnh viên, trường học, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Việc triển khai Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe đã được thực hiện hơn 4 năm, tuy nhiên kết quả còn nhiều hạn chế, vướng mắc.

Từ đó, tình trạng xe ô tô dừng, đỗ tràn lan cả hai bên lòng đường trên các tuyến đường, phố, vỉa hè (kể cả các tuyến đường có chiều rộng mặt cắt ngang lòng đường nhỏ) đang diễn ra phổ biến, đặc biệt tại các tuyến đường trong các khu đô thị gây ùn tắc giao thông, mất trật tự an toàn giao thông.

Do vậy, Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông, mỹ quan đô thị, việc phê duyệt danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện để có thể sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục trông giữ phương tiện, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, không để phương tiện dừng, đỗ tràn lan trên các tuyến đường, phố là hết sức cần thiết.

Trước đó, tại Quyết định số 6440/QĐ-UBND ngày 16/12/2024, thành phố đã phê duyệt 234 tuyến lòng đường do thành phố quản lý (không bao gồm các tuyến lòng đường do UBND cấp xã quản lý) được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông.

Tính đến ngày 4/11/2026, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện cho 46 đơn vị tại 135/234 tuyến được phê duyệt.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, việc phê duyệt danh mục tuyến đường, phố được sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp phần hạn chế tình trạng dừng, đỗ xe tràn lan trên các tuyến đường, phố, vỉa hè trong thời gian qua.