Tình trạng thiếu điểm đỗ xe tại Hà Nội khiến nhiều phương tiện phải dừng, đỗ dưới lòng đường, gây áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị.

Theo Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có hơn 8,8 triệu dân, khoảng 9,38 triệu phương tiện giao thông đang hoạt động, trong đó có hơn 8,19 triệu phương tiện do thành phố quản lý và khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các địa phương khác lưu thông. Tốc độ gia tăng phương tiện bình quân hằng năm hơn 10% đối với ô-tô và hơn 3% đối với xe máy.

Trong khi đó, diện tích đất dành cho giao thông đô thị mới đạt 12,13%, diện tích đất dành cho giao thông tĩnh dưới 1%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu quy hoạch lần lượt là 20-26% và 3-4%. Hệ thống bãi đỗ xe hiện mới đáp ứng khoảng 10-15% nhu cầu thực tế của người dân.

Tính đến ngày 4/11/2026, thành phố đã cấp phép cho 46 đơn vị trông giữ phương tiện tại 135/234 tuyến đường theo danh mục được phê duyệt tại Quyết định số 6440/QĐ-Ủy ban nhân dân, với tổng diện tích 37.803,5m². Tuy nhiên, tình trạng ô-tô dừng, đỗ tràn lan dưới lòng đường, trên vỉa hè vẫn diễn ra tại nhiều khu vực, gây cản trở giao thông.

Trên cơ sở rà soát thực tế và tiếp thu ý kiến của Công an thành phố, Sở Tài chính và các địa phương, Sở Xây dựng đề xuất bổ sung danh mục 272 tuyến đường, phố do thành phố quản lý được phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường để trông giữ phương tiện.

Để bảo đảm hiệu quả quản lý, các điểm trông giữ xe phải ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu với cơ quan thuế, hỗ trợ người dân tìm kiếm vị trí đỗ xe. Vị trí trông giữ phải được sơn kẻ vạch, bố trí biển báo theo quy chuẩn; không được cắm cọc, chăng dây hoặc dựng rào chắn dưới lòng đường, vỉa hè.

Tình trạng thiếu điểm đỗ xe tại Hà Nội khiến nhiều phương tiện phải dừng, đỗ dưới lòng đường, gây áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị.

Theo quy định, điểm trông giữ xe dưới lòng đường phải cách trụ cứu hỏa tối thiểu 15m; điểm trông giữ trên vỉa hè phải cách nút giao tối thiểu 10m. Phần vỉa hè còn lại dành cho người đi bộ phải có chiều rộng tối thiểu 1,5m. Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè để trông giữ phương tiện có thời hạn tối đa 6 tháng mỗi lần cấp.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động rà soát, phê duyệt danh mục các tuyến đường, phố, vỉa hè thuộc phạm vi được phân cấp quản lý, làm cơ sở cấp phép theo quy định.