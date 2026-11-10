Hà Nội: Để nguồn lực thành sức bật tăng trưởng
Đẩy nhanh tiến độ công trình, đưa dòng vốn trở lại sản xuất, khai thác hiệu quả thế mạnh thương mại và du lịch… Hà Nội đang tập trung các giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026. Từ thực tế triển khai đến những ý kiến tại nghị trường, yêu cầu đặt ra là nguồn lực phải sớm chuyển thành sản phẩm, việc làm và thu nhập, đồng thời tạo nền tảng phát triển bền vững cho những năm tiếp theo.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-de-nguon-luc-thanh-suc-bat-tang-truong-246261110102702183.htm