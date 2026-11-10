Hà Nội: Để nguồn lực thành sức bật tăng trưởng

Khảo sát biểu lãi suất huy động tại quầy của 28 ngân hàng ngày 10/11/2026 cho thấy mặt bằng lãi suất có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. VPBank niêm yết mức cao nhất 6,9%/năm, trong khi một số ngân hàng duy trì lãi suất từ 6%/năm trở lên ở các kỳ hạn dài.