Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán trước 7 tuyến đường sắt

Kiến nghị Hà Nội kiểm điểm, xem xét trách nhiệm 38 tập thể, cá nhân

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa chiều 25/9 đã chủ trì Hội nghị làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực I về kết quả thực hiện nhiệm vụ và định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị.

Theo đó, KTNN khu vực I được giao phụ trách kiểm toán Thủ đô Hà Nội và tỉnh Sơn La.

31 năm kể từ khi thành lập, KTNN khu vực I đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 156.933 tỷ đồng. Riêng năm 2026, tính đến ngày 20/9, KTNN khu vực I đã triển khai 8/8 cuộc kiểm toán, trong đó có 6 cuộc đã kết thúc kiểm toán và 2 cuộc đang triển khai; đã phát hành 3 báo cáo kiểm toán.

Trong quý III/2026, KTNN khu vực I đã tổ chức kiểm toán đánh giá hiệu quả đối với 2 dự án đầu tư là Dự án hợp phần BRT 01 (Kim Mã - Yên Nghĩa) thuộc Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội và Dự án Khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán trước 7 tuyến đường sắt và loạt dự án trọng điểm. Ảnh: KTNN

Bên cạnh đó, KTNN khu vực I đã hoàn thành các cuộc kiểm toán chuyên đề về quản lý doanh nghiệp; quản lý và sử dụng vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 tại Hà Nội; kiểm toán chuyên đề về sử dụng kinh phí tại các cơ sở giáo dục công lập 2023-2025.

Kết quả kiến nghị xử lý tài chính của 6/8 cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch năm 2026 và 1 cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch năm 2025 là 5.511 tỷ đồng, xử lý khác 3.969 tỷ đồng.

Đặc biệt, KTNN khu vực I đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung 11 cơ chế, chính sách và kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm 38 tập thể, cá nhân; chuyển thông tin 2 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để xem xét, xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho VKSND TP Hà Nội theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết thời gian tới, KTNN sẽ tập trung kiểm toán những vấn đề mang tính toàn ngành, theo các chủ đề, chủ trương và chính sách lớn. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, sau khi đã hoàn thành các cuộc kiểm toán chuyên đề theo chỉ đạo chung, KTNN khu vực I chủ động đề xuất những nhiệm vụ kiểm toán phù hợp với nguồn lực của đơn vị.

Theo ông Nguyễn Hữu Nghĩa, đề xuất này xuất phát từ chính điều kiện đặc thù của khu vực - là Thủ đô, động lực phát triển của cả nước. Qua thực tế, từng tuyến đường, từng dự án đầu tư rất lớn của thành phố đang tạo động lực phát triển mạnh mẽ. Một nguồn lực khổng lồ từ tư nhân lẫn nguồn lực công thông qua các dự án động lực sẽ tiếp tục xuất hiện rất nhiều trong thời gian tới.

Vì vậy, Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I bám sát địa bàn và thực tế để đề xuất các nội dung, đối tượng kiểm toán phù hợp với yêu cầu của ngành.

Hà Nội kiến nghị kiểm toán trước một số dự án trọng điểm

Cũng trong chiều 25/9, KTNN đã ký Quy chế phối hợp công tác với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La, Thường trực HĐND và UBND TP Hà Nội, tỉnh Sơn La.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá, quy chế có ý nghĩa hết sức quan trọng với điểm khác biệt lớn so với các quy chế trước đây là có sự tham gia trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La trong quá trình triển khai.

Theo ông, điểm mới này giúp tháo gỡ đúng những khó khăn, vướng mắc mà các kiểm toán viên đang gặp phải, nhất là trong thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Đại diện lãnh đạo KTNN và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ký kết Quy chế phối hợp công tác. Ảnh: KTNN

Tại lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị KTNN hỗ trợ Thành phố kiểm toán trước một số dự án trọng điểm, như 7 tuyến đường sắt đang triển khai, các dự án thực hiện theo phương thức BT và nhiều dự án đầu tư công trong lĩnh vực giao thông, môi trường. Qua đó, bảo đảm nguồn lực tài chính, đất đai được sử dụng hiệu quả, đúng quy định, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.

Ông cũng bày tỏ mong muốn KTNN từ thực tiễn công tác kiểm toán hỗ trợ, tham gia ý kiến góp ý cho Thành phố trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm, không để xảy ra nguy cơ kẽ hở, lỗ hổng dẫn đến lãng phí, trục lợi chính sách.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm đề nghị KTNN tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ tỉnh ngay từ khâu lập kế hoạch kiểm toán, tập trung các lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao, những dự án trọng điểm; hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo với hoạt động thanh tra, kiểm tra theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I (KTNN), sự phối hợp này càng có ý nghĩa trong bối cảnh mô hình tổ chức chính quyền địa phương chuyển từ 3 cấp sang 2 cấp; các quy định về quản lý ngân sách, tài chính và tài sản công tiếp tục được hoàn thiện; quy mô, tính chất và mức độ phức tạp của các hoạt động kinh tế - tài chính ngày càng lớn, đòi hỏi công tác quản lý nhà nước và hoạt động kiểm toán phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả.