Hà Nội: Đề nghị hạ chuẩn PCCC cho 17 chung cư vi phạm

UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công an hạ một số tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho 17 chung cư đã đưa vào sử dụng vi phạm về PCCC nhưng không có khả năng khắc phục theo quy định hiện hành…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa có văn bản đề nghị hạ một số chuẩn phòng cháy chữa cháy như hệ thống hút khói, thay thế cửa mở ra hành lang bằng cửa chống cháy tự động đóng… đối với 17 chung cư tại Hà Nội đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng vi phạm pháp luật về PCCC nhưng không có khả năng khắc phục theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC hiện hành.

Khu đô thị Xa La, nơi có nhiều tòa chung cư được đề nghị hạ chuẩn phòng cháy do không có khả năng khắc phục các vi phạm về PCCC (ảnh : Zing)

Lý do: Trước năm 2011, ý thức chấp hành pháp luật PCCC của chủ đầu tư còn yếu kém, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước trong thẩm định, cấp phép xây dựng, thẩm duyệt thiết kế PCCC hạn chế. Nhiều chủ đầu tư đã không thực hiện yêu cầu về giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn về PCCC, thiết kế thang bộ thoát nạn, hệ thống chống tụ khói công trình.

Lý giải việc đề xuất giảm bớt tiêu chuẩn PCCC, UBND thành phố cho biết, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy có nêu trong một số trường hợp riêng biệt, Bộ Xây dựng cho phép giảm bớt một số quy chuẩn đối với công trình cụ thể, khi có giải pháp thay thế và được sự thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an).

Để khắc phục tồn tại về PCCC của những công trình trên, thành phố đưa ra 10 nhóm giải pháp, tương ứng với nhóm chung cư có cùng vấn đề phải giải quyết. Với công trình không thể thi công hệ thống hút khói, thành phố đề xuất thay thế cửa mở ra hành lang bằng cửa chống cháy tự động đóng, bổ sung hệ thống tăng áp trực tiếp vào hành lang các tầng.

Với công trình không có khả năng thi công hệ thống tăng áp cho buồng thang bộ, thành phố đề xuất mở ô cửa thoáng mặt sau các buồng thang bộ. Với công trình tồn tại về hệ thống thu rác, đề xuất giải pháp ống đổ rác làm bằng vật liệu không cháy, miệng ống phải tự động đóng kín…

Thống kê của Sở cảnh sát PCCC, thành phố còn 38 chung cư vi phạm PCCC, đa số đã cho người dân vào ở. Trong đó có 26 tòa nhà không thể khắc phục do liên quan đến kiến trúc, kết cấu.

17 chung cư vi phạm PCCC

Chung cư mini ngõ 193 Bồ Đề; Khu nhà ở 76 Cự Lộc; Tòa nhà văn phòng cho thuê và để ở số 88 Tô Vĩnh Diện; Chung cư số 46/230 Lạc Trung; Chung cư 89 Phùng Hưng - Phúc La - Hà Đông; Chung cư BMM khu đô thị Xa La - Hà Đông; Tòa nhà 27 Lạc Trung; Tháp B, nhà HH1 - ngõ 102 Trường Chinh; Tòa nhà CT1, CT2, CT3, CT4, trung tâm thương mại và căn hộ chung cư tại khu đô thị Xa La; nhà C17 Bộ Công an - Ngọc Thụy - Long Biên; nhà ở cho cán bộ, giáo viên Học viện Quốc tế (Bộ Công an) tại xã Thanh Liệt, Thanh Trì; nhà ở cho cán bộ chiến sĩ Tổng cục V (Bộ Công an), khu đô thị mới Cổ Nhuế.

TRỌNG PHÚ