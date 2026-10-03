Hà Nội đề nghị 7 bộ, ngành tham gia chọn thầu tư vấn cho 5 tuyến đường sắt đô thị

Phối cảnh tuyến đường sắt đô thị số 1: Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài.

UBND TP. Hà Nội vừa có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước cử đại diện tham gia Tổ thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu tư vấn sử dụng nhà thầu nước ngoài Dự án đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội theo hình thức Hợp đồng chìa khóa trao tay.

Văn bản cử đại diện được UBND TP. Hà Nội đề nghị các bộ, ngành gửi về Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội trước ngày 5/10/2026.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP. Hà Nội và TP.HCM, UBND TP. Hà Nội đã giao Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư trong công tác chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư 5 tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn TP. Hà Nội.

Để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội dự kiến một số gói thầu tư vấn sử dụng nhà thầu nước ngoài, gồm tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn quản lý dự án; tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống; tư vấn kiểm định...

Theo Nghị quyết số 188/2025/QH15, cơ quan có thẩm quyền được quyết định việc áp dụng các hình thức chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà thầu tư vấn, phi tư vấn, thi công; nhà thầu EPC, chìa khóa trao tay; nhà đầu tư các dự án đường sắt đô thị, dự án đường sắt đô thị theo mô hình TOD.

Đối với việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu các gói EPC và các gói tư vấn sử dụng nhà thầu nước ngoài, Nghị quyết quy định Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm cử đại diện tham gia Tổ thẩm định khi được cơ quan có thẩm quyền mời.

Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 cũng quy định đối với việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu thực hiện các gói EPC, EC, EP và gói tư vấn sử dụng nhà thầu nước ngoài, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước có trách nhiệm cử đại diện tham gia Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Được biết, Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị, đường sắt đô thị theo mô hình TOD gồm 5 tuyến.

Tuyến số 1: Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài có chiều dài khoảng 59 km, dự kiến có 31 ga.

Tuyến số 2 có lộ trình sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, dài khoảng 60 km, gồm 41 ga.

Tuyến số 8 đi từ Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An, dài khoảng 64 km, gồm 34 ga.

Tuyến số 10 có lộ trình Võ Chí Công - đường Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa, dài khoảng 38,7 km, gồm 31 ga; Tuyến số 14 đi từ cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park, dài khoảng 31,8 km, gồm 26 ga.

Tổng chiều dài dự kiến của 5 tuyến khoảng 253,5 km, với 163 ga. Các tuyến đều được nghiên cứu kết hợp đi ngầm và trên cao.

UBND TP. Hà Nội lưu ý phạm vi các dự án nêu trên mới là dự kiến, chưa bao gồm các đoạn thuộc địa phận các tỉnh lân cận.

Quy mô cụ thể, phương án đi ngầm, trên cao của từng tuyến sẽ tiếp tục được nghiên cứu, xác định trong Báo cáo nghiên cứu khả thi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.