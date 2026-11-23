Khám phá văn hóa bằng trải nghiệm

Sáng 23.11, tại Hồ Văn và Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11. Cùng thời điểm, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố triển khai những hoạt động phù hợp với điều kiện nhà trường và lứa tuổi học sinh.

Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu tại sự kiện hưởng ứng Ngày hội Văn hoá Việt Nam

Tham gia chương trình cùng các bạn khối 6, khối 7 của Trường THCS Cầu Giấy B, Hoàng Bảo Lan lựa chọn làm gốm là hoạt động trải nghiệm đầu tiên. Trước đó, em theo dõi các tiết mục biểu diễn và đặc biệt ấn tượng với phần trình diễn võ thuật.

Với Bảo Lan, được trực tiếp tham gia giúp việc tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn so với chỉ học qua sách vở. Nếu kể về ngày hội cho bạn bè, điều em muốn giới thiệu nhất chính là trải nghiệm làm gốm.

Cùng trường với Bảo Lan, Bồ Xuân Huỳnh Anh, học sinh lớp 7T4, lại chú ý đến những trang phục dân tộc. Qua tham quan và theo dõi các tiết mục văn nghệ, em có thêm hiểu biết về văn hóa các dân tộc, cảm nhận rõ hơn sự đa dạng của văn hóa Việt Nam.

“Khi tự mình trải nghiệm sẽ có nhiều cảm xúc và ghi nhớ lâu hơn”, Huỳnh Anh chia sẻ. Em muốn giới thiệu với bạn bè nước ngoài về những trang phục dân tộc đặc sắc của Việt Nam.

Các em học sinh trải nghiệm nặn tò he

Tại không gian nghề thủ công, Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, làng nghề mây tre đan Phú Vinh, hướng dẫn học sinh làm đĩa lót ly. Phần lòng đĩa in hình những danh thắng, di tích của Hà Nội như Hồ Văn, Tháp Rùa, Chùa Một Cột; phần viền ngoài dành để các em thử những đường đan cơ bản.

Theo nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh, ông đã chuẩn bị khá nhiều phôi cho hoạt động này. Sự hào hứng của học sinh khiến ông phấn khởi: “Có em làm liền ba, bốn sản phẩm mà vẫn chưa muốn rời đi”.

Với ông, ý nghĩa của buổi trải nghiệm nằm ở việc học sinh nội thành được tiếp xúc, làm quen với một nghề truyền thống mà trước đó các em có thể chưa từng trực tiếp thực hành. Bên cạnh hướng dẫn làm sản phẩm, ông mang đến gian hàng những mẫu mây tre đan đặc trưng để giới thiệu về nghề.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh mong các trường tăng cường tổ chức những buổi trải nghiệm gắn với nghề thủ công, đưa học sinh đến làng nghề hoặc mời nghệ nhân, thợ giỏi tới trường giao lưu, hướng dẫn. Khi hiểu hơn về công việc và giá trị của nghề, các em có thêm cơ sở để gìn giữ, giới thiệu văn hóa truyền thống.

Những hoạt động như làm gốm, đan lát được đặt trong không gian trải nghiệm đa dạng tại Hồ Văn, cùng trò chơi dân gian, in tranh sáng tạo, múa sạp và khám phá ẩm thực. Chương trình còn có hoạt động “Sứ giả Văn hóa”, trình diễn thời trang “Sắc màu Văn hóa”, biểu diễn võ cổ truyền và nhảy hiện đại.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh hướng dẫn học sinh làm đĩa lót ly

Kết nối với chương trình tại Hồ Văn là hành trình tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám, tìm hiểu lịch sử, truyền thống hiếu học và tinh hoa văn hiến Thăng Long – Hà Nội. Trong dịp kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, di tích trở thành không gian học tập để học sinh tiếp cận những giá trị ấy qua các công trình và câu chuyện lịch sử.

Để học sinh trở thành người tiếp nối di sản

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh, ý nghĩa của hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được tiếp nối thường xuyên, liên tục trong nhà trường.

Tình yêu văn hóa phải được nuôi dưỡng qua những hoạt động giáo dục cụ thể, trong cách rèn luyện ứng xử và đời sống học đường. Theo ông Nguyễn Văn Hiền, với học sinh, văn hóa hiện diện trong những hành động thiết thực hằng ngày: cách ăn, nói, đi, đứng; cách giao tiếp với bạn bè, thầy cô và cách ứng xử với cha mẹ, ông bà. Đó là những biểu hiện sinh động của văn hóa và phẩm chất mỗi công dân Thủ đô.

Hà Nội có nguồn tài nguyên phong phú cho giáo dục di sản, từ di tích lịch sử, bảo tàng đến làng nghề truyền thống, lễ hội và các loại hình nghệ thuật. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mở ra nhiều cơ hội, không gian giáo dục trực quan cho thầy và trò.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục đổi mới hoạt động giáo dục di sản; chủ động phối hợp với bảo tàng, di tích, thiết chế văn hóa, nghệ nhân và cộng đồng địa phương để tổ chức trải nghiệm phù hợp với từng lứa tuổi, cấp học. Văn hóa cần được đưa vào hoạt động giảng dạy, giáo dục một cách tự nhiên, gắn với nội dung học tập của nhà trường.

Các em học sinh với nghề thủ công in dập ván gỗ

Trong quá trình đó, học sinh cần được phát huy vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia khám phá, tìm hiểu, giới thiệu và sáng tạo. Từ sự hiểu biết về văn hóa của gia đình, cộng đồng, địa phương, các em có thể trở thành những người tiếp nối, lan tỏa giá trị truyền thống và sử dụng tri thức để giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, hoạt động được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Nội. Tùy điều kiện thực tế, các trường chủ động thiết kế sáu không gian trải nghiệm về văn hóa Việt Nam; Thăng Long – Hà Nội; di sản văn hóa; nghệ thuật truyền thống; làng nghề, ẩm thực và sản phẩm văn hóa; văn hóa học đường.

Cách tổ chức linh hoạt giúp học sinh tiếp cận văn hóa ngay trong môi trường học tập hằng ngày, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối nhà trường với gia đình, nghệ nhân và các thiết chế văn hóa địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hiền mong muốn giáo viên tiếp tục dẫn dắt, truyền cảm hứng và khơi dậy tình yêu văn hóa qua từng nội dung giảng dạy, từng hoạt động. Sự phối hợp của gia đình, nhà trường và xã hội, cùng sự chủ động của học sinh, sẽ giúp những trải nghiệm từ ngày hội được tiếp nối, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nhân văn, giàu bản sắc.