Hà Nội đề cử 2 Nhà giáo tiêu biểu cấp giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học

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2 Nhà giáo tiêu biểu cấp giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học được đề cử

Nội dung thông báo nêu rõ, theo quy trình khen thưởng quy định tại khoản 2, Điều 12 Quyết định số 677/QĐ-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét chọn và tổ chức Lễ tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo công khai cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, tặng Bằng khen nhà giáo tiêu biểu của năm 2026 đối với cấp giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc thành phố Hà Nội. Cụ thể như sau:

1. Nhà giáo Trần Xuân Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội.

2. Nhà giáo Nguyễn Thị Hồng, Trưởng khoa Kỹ thuật Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Thời gian thông báo từ ngày 20/10/2026 đến ngày 26/10/2026. Các ý kiến góp ý gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (qua Văn phòng Sở), số 81 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: thidua@hanoiedu.vn trước 17h00 ngày 26/10/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo công khai cá nhân đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét, tặng Bằng khen nhà giáo tiêu biểu của năm 2026 đối với cấp giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thuộc thành phố Hà Nội.

Hà Nội đề cử 9 nhà giáo tiêu biểu năm 2026

Trước đó, ngày 15/10/2026 Hà Nội cũng đã thông báo về việc công khai cá nhân được xét chọn, đề cử nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Danh sách này bao gồm:

1. Nhà giáo Nguyễn Thị Nghi Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Anh Đào, phường Long Biên.

2. Nhà giáo Đinh Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Tráng Việt, xã Mê Linh.

3. Nhà giáo Hoàng Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Định, phường Tương Mai.

4. Nhà giáo Hoàng Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Thanh B, xã Hồng sơn.

5. Nhà giáo Nguyễn Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân, phường Thanh Xuân.

6. Nhà giáo Lê Thị Hồng Đăng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, phường Việt Hưng.

7. Nhà giáo Nguyễn Thị Kiều Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hoàng Cầu.

8. Nhà giáo Vũ Thị Thanh Loan, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoài Đức B.

9. Nhà giáo Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu.

Thời gian thông báo từ ngày 15/10/2026 đến ngày 21/10/2026.

Quy chế xét chọn tuyên dương "Nhà giáo tiêu biểu"

Việc xét chọn "Nhà giáo tiêu biểu" nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có đóng góp đặc biệt xuất sắc, tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa trong toàn ngành, qua đó tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong cả nước, góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo đó, các nhà giáo được xét chọn phải là tấm gương sáng, nhà giáo mẫu mực, xuất sắc tiêu biểu trong đổi mới quản lý, nuôi dạy, giảng dạy, giáo dục; được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng đồng thời tích cực tham gia hoạt động xã hội, hỗ trợ học sinh khó khăn, có ảnh hưởng lan tỏa tích cực; có ít nhất 2 danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng tiêu biểu trong 5 năm.

Thành tích khen thưởng tiêu biểu này được quy định cụ thể với từng nhóm nhà giáo.

Cụ thể, đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trường chuyên biệt phải có 1 sáng kiến, giải pháp, biện pháp được công nhận có hiệu quả áp dụng trong giảng dạy hoặc quản lý, có khả năng nhân rộng hoặc tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng; có báo cáo chuyên đề; tham gia xây dựng chương trình, sách giáo khoa; tham gia nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở trở lên; được công nhận giáo viên dạy giỏi hoặc có học sinh đạt giải; ưu tiên vùng khó khăn, có giải pháp giúp học sinh duy trì sĩ số, hỗ trợ học sinh khó khăn.

Đối với nhà giáo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải chủ trì hoặc tham gia đề tài khoa học, sáng kiến hiệu quả; có hướng dẫn học sinh, sinh viên đạt giải; tác giả 2 bài báo khoa học.

Đối với nhà giáo tại cơ sở giáo dục đại học phải chủ trì đề tài khoa học cấp tỉnh, bộ trở lên; có sáng kiến, hướng dẫn nghiên cứu khoa học đạt giải; tác giả 5 bài báo khoa học.