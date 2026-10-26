Hà Nội đẩy nhanh xử lý ùn tắc, úng ngập, siết trật tự đô thị

Còn 58 vị trí rào chắn trên đường phố

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội gửi UBND TP, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp xử lý ùn tắc giao thông, từ điều chỉnh tổ chức giao thông tại các nút giao đến đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo hạ tầng.

Hàng loạt giải pháp về tổ chức giao thông, đầu tư hạ tầng thoát nước và kiểm tra vi phạm xây dựng đang được Hà Nội triển khai nhằm tháo gỡ 5 điểm nghẽn đô thị.

Tại một số tuyến đường, việc điều chỉnh được thực hiện bằng những biện pháp cụ thể như bổ sung biển cấm đỗ xe trên phố Chu Huy Mân, phố Hội Xá, phường Phúc Lợi; bổ sung biển cấm dừng, đỗ tại làn gom trái đại lộ Thăng Long, khu vực Km 6+930. Điểm mở quay đầu tại Km 13+300 đường Võ Nguyên Giáp, trước cổng nhà ga ALS, cũng đã được đóng bằng dải phân cách cứng.

Sở Xây dựng đồng thời rà soát thiết kế, tổ chức giao thông tại các vị trí đấu nối vào đường Thư Lâm, Quốc lộ 6, đường Nguyễn Bặc và một số dự án trên địa bàn xã Đông Anh, phường Việt Hưng. Phương án tổ chức giao thông tạm trên tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đang được yêu cầu hoàn thiện.

Tại các khu vực có công trình sửa chữa, thi công, Sở đã ban hành 4 thông báo phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ sửa chữa cầu Xây trên đường 422, cầu vượt nút giao trung tâm quận Long Biên (cũ), cầu Thăng Long và một số công trình trên đại lộ Thăng Long, gồm cầu vượt công viên động vật hoang dã, cầu vượt Phú Đô, cầu sông Nhuệ và hầm chui Đại học Tây Nam.

Đáng chú ý, dự án cải tạo hạ tầng, tổ chức giao thông cấp bách tại một số nút giao, tuyến đường nhằm giảm ùn tắc giai đoạn 1 đã mở đủ 5 gói thầu xây lắp. Tuy nhiên, tiến độ chuẩn bị thi công giữa các gói chưa đồng đều: gói Lê Văn Lương đã có kết quả trúng thầu, gói Hoàng Đạo Thúy đang hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng, còn các gói Tố Hữu, Khuất Duy Tiến và Láng Hạ đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị thi công. Hai gói thầu giám sát cũng đã có kết quả trúng thầu.

Trong khi đó, theo số liệu tổng hợp của Sở Xây dựng, Hà Nội vẫn còn 58 vị trí rào chắn thuộc 10 dự án, riêng dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá chiếm 28 vị trí. Sở cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với công an thành phố theo dõi, điều tiết giao thông, nghiên cứu giải pháp xử lý 9 điểm ùn tắc còn lại; đồng thời đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ và tháo dỡ rào chắn ngay sau khi hoàn thành công việc.

Hoàn thành 10 công trình khẩn cấp chống úng ngập

Ở lĩnh vực thoát nước, toàn bộ 10/10 dự án, công trình khẩn cấp chống úng ngập đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là kết quả đáng chú ý trong quá trình thành phố triển khai các giải pháp xử lý điểm nghẽn úng ngập.

Tuy nhiên, các nhiệm vụ về thoát nước và xử lý úng ngập vẫn đang tiếp tục được thực hiện. Theo Sở Xây dựng, 6/9 nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 3/12/2025 của UBND thành phố đã hoàn thành; 3 nhiệm vụ còn lại đang triển khai.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện Đề án “Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026-2030”. Đề án đã được Sở trình UBND thành phố tại Tờ trình số 420 và đang tiếp tục hoàn thiện theo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Cùng với việc xây dựng giải pháp dài hạn, công tác quản lý, duy trì hệ thống thoát nước và hồ điều hòa vẫn được triển khai. Sở đang bổ sung nội dung quan trắc chất lượng nước ngầm bổ cập nước hồ Hoàn Kiếm, đôn đốc các nhiệm vụ xử lý nước thải và hoàn thiện thủ tục tiếp nhận, bàn giao Nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng.

Ngày 19/10/2026, Sở Xây dựng ban hành các quyết định tiếp nhận, đưa vào quản lý, duy trì hạng mục thoát nước thuộc dự án mở rộng tuyến đường Lương Định Của ra đường Trường Chinh và dự án hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực hồ Trúc Bạch. Sở cũng phê duyệt dự toán bảo dưỡng định kỳ các thiết bị cửa điều tiết thuộc hệ thống thoát nước khu vực hữu sông Hồng.

Kiểm tra 122 dự án xây dựng, tham mưu xử phạt 8 công trình

Không chỉ tập trung vào giao thông và thoát nước, công tác kiểm tra trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các công trường xây dựng cũng được tăng cường.

Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương kiểm tra 122 dự án xây dựng trên địa bàn thành phố; tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 dự án, công trình, với tổng số tiền 165 triệu đồng.

Thời gian tới, Sở tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xử lý 5 điểm nghẽn theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Ban Chỉ đạo. Trọng tâm là xử lý ùn tắc giao thông, úng ngập; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án khẩn cấp, bảo đảm chất lượng công trình, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.