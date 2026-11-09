Hà Nội đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, gắn với giao biên chế

Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là một trong những nguồn phát sinh rác thải, nước thải và dầu mỡ trong hoạt động đô thị. Nếu không được thu gom, xử lý đúng quy định, những chất thải này có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan và chất lượng sống của người dân. Tại phường Hoàn Kiếm, công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường đang được đẩy mạnh, với phương châm hướng dẫn, vận động đi đôi với nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật.