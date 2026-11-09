Hà Nội đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm, gắn với giao biên chế
Chiều 9/11, tại Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo về xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm gắn với xây dựng phương án giao biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2027-2031 tổ chức phiên họp lần thứ 3. Hội nghị, kết nối trực tuyến với 3 điểm cầu tại thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Thanh Hóa. Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Hà Minh Hải, chủ trì tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đồng chí Vũ Đăng Định chủ trì tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-day-nhanh-xay-dung-co-so-du-lieu-vi-tri-viec-lam-gan-voi-giao-bien-che-246261109180958091.htm