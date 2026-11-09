Hà Nội đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai khu đô thị đa mục tiêu phục vụ tái định cư các dự án lớn

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng Đoàn công tác của thành phố kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh. (Ảnh: Viết Thành)

Tại dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamos cho biết, dự án đã cơ bản hoàn thiện thủ tục pháp lý quan trọng, đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị điều kiện tổ chức thi công.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36ha, tổng diện tích khu đất khoảng 465,45ha, thuộc địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 97.492 người, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032. Dự tính, dự án triển khai thi công từ ngày 11/11.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City khi hoàn thành. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, tiến độ triển khai dự án còn chậm so với một số dự án khác. Tuy nhiên, qua rà soát, thành phố nhận thấy dự án nhận được sự quan tâm, đồng tình và ủng hộ của người dân. Đây là điều kiện thuận lợi để các đơn vị, địa phương tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm các mốc tiến độ đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng phải gắn với việc bố trí tái định cư thực tế, bảo đảm người dân có đất và đủ điều kiện xây dựng nhà ở mới. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng để người dân sớm ổn định cuộc sống.

“Chúng ta phải cố gắng hoàn thành, không kéo dài đến tháng 3/2027. Trong đó, cần xác định lộ trình để chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng, tạo điều kiện cho người dân nhận đất, xây dựng nhà trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu.

Theo đồng chí Vũ Đại Thắng, người dân đã bàn giao đất để phục vụ hình thành không gian phát triển đô thị mới, do đó trách nhiệm của chủ đầu tư là phải đặc biệt quan tâm chất lượng khu tái định cư, bảo đảm nơi ở mới có điều kiện hạ tầng và chất lượng tương xứng với yêu cầu của khu đô thị.

Đối với dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh, đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đã hoàn thành các điều kiện khởi công theo quy định. Đến nay, diện tích giải phóng mặt bằng đạt khoảng 530/723ha. Các đơn vị đang triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại những khu vực đã được bàn giao mặt bằng.

Các tuyến trục giao thông chính đã được triển khai, cơ bản kết nối các tuyến đường, tạo điều kiện thi công những công trình trên đất. Đối với 8 tòa nhà cao tầng, chủ đầu tư đã huy động thiết bị, tập kết tại công trường, sẵn sàng thi công phần cọc và các hạng mục tiếp theo.

Theo kế hoạch, các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc địa bàn xã Thư Lâm và một phần xã Đông Anh dự tính hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 6/2027. Các công trình nhà ở cao tầng trên địa bàn xã Thư Lâm dự tính khởi công từ tháng 5/2027. Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích dự án vào cuối năm 2026, với kinh phí khoảng 7.200 tỷ đồng. Tổng chi phí đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại dự tính khoảng 18.850 tỷ đồng.

Đánh giá kết quả triển khai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng ghi nhận, từ ngày 22/2, khi dự án mới ở giai đoạn ý tưởng sơ khởi, đến nay sau gần 9 tháng đã đạt khối lượng công việc lớn, hình thành mặt bằng khoảng 450ha và triển khai thi công trên thực địa. Đồng chí biểu dương sự nỗ lực của nhà đầu tư và sự phối hợp của các sở, ngành trong quá trình chuẩn bị đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung cao độ tổ chức thi công, phấn đấu đến tháng 3/2027 hình thành sản phẩm phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn thành phố. Các công trình nhà ở xã hội và nhà ở phục vụ mục tiêu hạ tầng cũng cần được đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng nhu cầu trong thời gian tới.

Cùng với đó, các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan hệ thống điện và kết nối đường sắt đô thị, không để các yếu tố về hạ tầng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng chí cũng đề nghị ưu tiên triển khai các công trình trường học ngay từ giai đoạn đầu. Theo quy hoạch, khu vực dự án đã bố trí khoảng 13 ô đất trường học, đáp ứng nhu cầu của khu vực xã Thư Lâm và phường Thư Lâm trong tương lai. Tại khu vực Phúc Thịnh, thành phố dành khoảng 40ha đất xây dựng trường học, phục vụ nhu cầu của xã và phường Phúc Thịnh.

Nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất của hai dự án là phục vụ tái định cư, bảo đảm đầy đủ điều kiện sinh sống và chất lượng hạ tầng cho người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu. Việc triển khai dự án phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hài hòa lợi ích, trong đó quyền lợi chính đáng của người dân cần được đặt lên hàng đầu.