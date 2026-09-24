Hà Nội đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe toàn dân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị. Ảnh: Linh Phạm

Nỗ lực từ chính sách an sinh giàu tính nhân văn

Khám, sàng lọc và quản lý sức khỏe miễn phí định kỳ cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội trọng tâm được thành phố Hà Nội cụ thể hóa từ các chủ trương lớn của Trung ương. Mục tiêu đặt ra là trong năm 2026, 100% người dân Thủ đô được tiếp cận dịch vụ y tế, khám kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần/năm, từng bước xây dựng và hoàn thiện dữ liệu Hồ sơ sức khỏe điện tử theo dõi suốt đời.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương thông tin về tiến độ khám sức khỏe toàn dân. Ảnh: Linh Phạm

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, tổng quy mô đối tượng trong diện khám toàn thành phố (thuộc các nhóm ưu tiên 1, 2 và 5) lên tới hơn 5,71 triệu người. Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ khám chung toàn thành phố đạt khoảng 47,9%. Đáng chú ý, công tác chăm sóc sức khỏe học đường ghi nhận kết quả rất tích cực khi có tới 37 phường, xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu khám định kỳ cho học sinh, trẻ em tại các cơ sở giáo dục. Một số xã, phường đã phát huy cao tinh thần chủ động, đạt tỷ lệ khám chung trên 80 - 90% như Cửa Nam, Bạch Mai, Thạch Thất, Thượng Cát, Tiên Lập, Khương Đình...

Tuy nhiên, bên cạnh những nơi đạt tỷ lệ cao, một số xã, phường khu vực ngoại thành, địa bàn rộng hoặc đông dân cư vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, tiến độ triển khai còn chậm so với yêu cầu đề ra.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Linh Phạm

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các xã, phường và trạm y tế đã thẳng thắn chỉ rõ những rào cản đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ triển khai tại địa phương.

Khó khăn trước hết đến từ biến động dữ liệu dân cư. Tại nhiều địa bàn, số lượng người dân đi làm ăn xa hoặc đang theo dõi, điều trị bệnh định kỳ tại các bệnh viện tuyến trên khá lớn.

Đặc biệt, vấn đề số hóa dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử đang là “nút thắt” cần khơi thông gấp. Nhiều trạm y tế vẫn thực hiện theo phương thức ghi chép hồ sơ giấy trước rồi mới nhập dữ liệu sau, vừa gây quá tải cho cán bộ y tế, vừa làm chậm tỷ lệ đồng bộ dữ liệu khám lên cổng thông tin chung của thành phố và Bộ Y tế.

Làm cuốn chiếu, kiểm soát thực chất

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến hết tháng 11-2026 chỉ còn hơn hai tháng. Đây là giai đoạn “nước rút”, đòi hỏi cả hệ thống chính trị từ thành phố đến tận thôn, tổ dân phố phải vào cuộc với tinh thần quyết liệt, linh hoạt và trách nhiệm cao nhất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Linh Phạm

“Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của thành phố là không chạy theo thành tích, không làm hình thức, mà mục tiêu cao nhất là để mọi người dân Thủ đô được thụ hưởng trọn vẹn chính sách y tế an sinh ưu việt của Đảng và Nhà nước. Kết quả khám phải là thực chất, bảo đảm chất lượng chuyên môn và hồ sơ được chuẩn hóa trên hệ thống điện tử”, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Để bảo đảm đưa chương trình về đích đúng hẹn vào tháng 11-2026, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất,Sở Y tế bám sát cơ sở, tháo gỡ các vấn đề phát sinh. Với vai trò cơ quan thường trực, Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về chuyên môn, điều tiết nhân lực và bảo đảm thông suốt hạ tầng công nghệ thông tin, khi địa phương báo cáo vướng mắc về đường truyền, phần mềm, Sở Y tế phải cử ngay tổ công tác kỹ thuật xuống trực tiếp xử lý dứt điểm, bảo đảm thông suốt trong việc cập nhật dữ liệu.

Thứ hai, khám đến đâu, số hóa hồ sơ ngay đến đó và siết chặt kỷ cương tài chính, chấm dứt tình trạng khám xong để dồn hồ sơ giấy. UBND các xã, phường phải huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên, giáo viên, tình nguyện viên trang bị máy tính hỗ trợ nhập liệu trực tiếp song song tại bàn khám. Lãnh đạo thành phố quán triệt nguyên tắc: Một ca khám chỉ được tính là hoàn thành khi hồ sơ sức khỏe điện tử đã đồng bộ lên hệ thống và được cấp thẩm quyền xác thực.

Thứ ba, chuẩn hóa, đối soát chặt chẽ dữ liệu dân cư. UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng công an cơ sở chủ trì, phối hợp với tổ dân phố, thôn xóm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát và đối soát số liệu dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cần phân loại rõ ràng: Nhóm đối tượng chưa khám; nhóm đi làm ăn xa; nhóm đã khám sức khỏe định kỳ diện bảo hiểm y tế tại các bệnh viện trong vòng 6 tháng gần nhất để thu thập thông tin, tích hợp vào hồ sơ theo dõi, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Thứ tư, linh hoạt phương án tổ chức khám và mở rộng sang các nhóm đối tượng đặc thù. Toàn thành phố hiện có 168 cơ sở y tế đủ điều kiện đã được công bố. Lãnh đạo xã, phường phải làm phép tính công suất: Lấy số lượng đối tượng còn lại chia cho số ngày để bố trí đủ số dây chuyền, chủ động ký hợp đồng với nhiều cơ sở y tế nhằm tránh quá tải. Đồng thời tổ chức khám khoa học, hẹn giờ theo khung giờ, khám bù vào buổi tối, thứ Bảy và Chủ nhật để thuận tiện cho nhân dân.

Đối với nhóm học sinh (nhóm 2), các địa phương chưa hoàn thành phải tập trung dứt điểm ngay trước giữa tháng 10-2026 để bảo đảm chỉ tiêu kép về theo dõi thể lực, tầm vóc học đường theo chỉ đạo của Trung ương. Đối với khối cơ quan, doanh nghiệp (nhóm 3), giao Sở Nội vụ chủ trì đôn đốc thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, người lao động và đồng bộ kết quả về hệ thống quản lý chung của thành phố.

Thứ năm, đổi mới công tác truyền thông và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng làm rõ quyền lợi chăm sóc sức khỏe lâu dài để người dân đồng thuận, tự giác tham gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các đơn vị phải rà soát lại ngay phương án, duy trì báo cáo cập nhật hàng ngày; thành phố sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất đối với những địa phương có kết quả thấp, chuyển biến chậm hoặc triển khai thiếu đồng bộ để xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị lãnh đạo các xã, phường phải trực tiếp kiểm tra, theo dõi biểu đồ tiến độ từng ngày, bảo đảm yêu cầu đề ra. Ảnh: Linh Phạm

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà lưu ý: Công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, tuyệt đối không được “khoán trắng” cho ngành y tế hay trạm y tế cơ sở. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp kiểm tra, theo dõi biểu đồ tiến độ từng ngày, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi và tự giác tham gia. Qua đó, hoàn thành toàn diện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân năm 2026 đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe lâu dài cho nhân dân Thủ đô.