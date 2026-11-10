Hà Nội đẩy nhanh tiến độ hai khu đô thị đa mục tiêu

Ảnh minh họa: CTTĐT TP. Hà Nội

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa cùng Đoàn công tác của Thành phố đi kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh.

CUỐI 2026 SẼ HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Tại buổi làm việc, báo cáo về Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, Liên danh nhà đầu tư (Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty cổ phần Thái Nam Land và Công ty cổ phần Bất động sản Potamosv) cho biết, dự án đã cơ bản hoàn thiện những thủ tục pháp lý quan trọng, từng bước triển khai công tác giải phóng mặt bằng, và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi công.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36 ha, tổng diện tích khu đất là 465,45 ha, nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Tổng vốn đầu tư dự kiến 99.788 tỷ đồng, quy mô dân số 97.492 người. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2032.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, ngày 27/8/2026, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4617/QĐ-UBND về chủ trương thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập phục vụ triển khai Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh.

Tổng diện tích thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 474,25ha, trong đó, xã Thiên Lộc 295,23 ha; xã Phúc Thịnh 179,02 ha. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn của nhà đầu tư. Tiến độ đặt ra là hoàn thành giải phóng mặt bằng đất ở trong quý 4/2026 và các loại đất còn lại trước ngày 31/10/2026.

Cùng với Bắc Thăng Long Urban City,Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và Đông Anh cũng đang từng bước thực hiện. Đại diện chủ đầu tư - Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng thông tin: Đến nay, dự án đã hoàn thành các điều kiện khởi công. Tổng diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 530/736 ha. Trên phần diện tích bàn giao, đơn vị đang xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Theo đơn vị, các tuyến trục giao thông chính của dự án đã được triển khai nhằm tạo điều kiện để thi công công trình trên đất. Đối với các tòa nhà cao tầng, chủ đầu tư cũng huy động thiết bị, tập kết tại công trường, sẵn sàng tiến hành phần cọc và những hạng mục tiếp theo, bảo đảm tiến độ đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án đặt ra các mốc rất cụ thể. Cuối năm 2026, chủ đầu tư dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích dự án. Riêng công trình nhà ở cao tầng thuộc địa bàn xã Thư Lâm, bắt đầu triển khai thi công từ tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành xây dựng đến cốt 0,0m từ tháng 5/2027 tới tháng 12/2027. Với hạ tầng kỹ thuật, những công trình trên phần diện tích thuộc xã Thư Lâm và một phần xã Đông Anh dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 6/2027.

ƯU TIÊN TÁI ĐỊNH CƯ, HOÀN THIỆN HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ

Ghi nhận tiến độ của hai dự án, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đưa ra một số ý kiến chỉ đạo trọng tâm. Trong đó về công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, Thành phố yêu cầu quan tâm trước hết đến việc bố trí tái định cư cho người dân ngay trong phạm vi dự án. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất ở hoàn thành trong năm 2026, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh việc bàn giao mặt bằng phải gắn với điều kiện tái định cư thực tế, bảo đảm người dân có đất và đủ điều kiện xây dựng nhà ở mới.

Liên quan tới Dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm và Đông Anh, Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá lộ trình và nhiệm vụ triển khai tương đối rõ ràng. Vì vậy, nhà đầu tư, nhà thầu cần tập trung cao độ, quyết liệt tổ chức thi công, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đề ra. Phấn đấu đến tháng 3/2027 có thể hình thành sản phẩm phục vụ công tác tái định cư cho các dự án trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các Phó Chủ tịch UBND Thành phố cùng sở, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh. Đối với vướng mắc về hệ thống điện (cả hệ thống điện của Thành phố và hệ thống điện quốc gia), cần phối hợp nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, vấn đề kết nối đường sắt đô thị với khu vực dự án cũng cần rà soát, điều chỉnh kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng hệ thống giao thông công cộng.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, với quy hoạch hiện nay, riêng khu vực dự án đã bố trí 13 ô đất trường học, cơ bản có thể đáp ứng nhu cầu cho cả khu vực Thư Lâm trong tương lai. Tương tự, tại Phúc Thịnh, Thành phố cũng bố trí 40ha đất dành cho trường học. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị nhà đầu tư ưu tiên triển khai xây dựng các công trình trường học ngay từ giai đoạn đầu, phối hợp với Thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là hạ tầng phục vụ riêng khu đô thị mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu chung của cộng đồng dân cư trong khu vực.

Nhấn mạnh mục tiêu tổng thể của các dự án trên, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu quan trọng nhất là phải phục vụ công tác tái định cư cho người dân, bảo đảm đầy đủ điều kiện sinh sống và chất lượng hạ tầng. Khu tái định cư cần thực sự có chất lượng tốt hơn nơi ở cũ, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị. Do đó, các sở, ngành phải đồng hành, phối hợp với nhà đầu tư. Đặc biệt, các khoản lợi nhuận và chi phí của nhà đầu tư đã được kiểm soát nên cần tính toán, tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư triển khai dự án với chi phí hợp lý, qua đó, góp phần hạ giá đất, giảm áp lực đối với thị trường bất động sản.