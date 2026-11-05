Hà Nội đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp Quốc lộ 6 và đường 70

Tập trung tháo gỡ vướng mắc trên tuyến Quốc lộ 6

Kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai) có chiều dài 21,7km; quy mô mặt cắt ngang 50-60m; công tác thi công đạt khoảng 1/4 kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai). Ảnh: Hồng Thái

Đối với phương án tổ chức không gian tuyến đường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng thống nhất điều chỉnh mặt cắt vỉa hè nhằm hạn chế đoạn cắt đê sông Đáy. Đồng thời, giao phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các xã, phường liên quan lập đồ án thiết kế đô thị đối với các công trình dọc tuyến quốc lộ sau khi được cải tạo, mở rộng.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn Ba La - Xuân Mai), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, nhất là khu vực cầu Mai Lĩnh. Các đơn vị cần chủ động rà soát tiến độ từng hạng mục, khắc phục những điểm nghẽn trong quá trình triển khai, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức giao thông trong quá trình thi công phải được quan tâm, có phương án phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm việc đi lại của người dân. Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, tổng hợp đầy đủ, báo cáo thành phố xem xét, chỉ đạo tháo gỡ. Việc phối hợp giữa các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu phải chặt chẽ, rõ trách nhiệm, bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai thông suốt.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70

Tiếp đó, kiểm tra Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 (đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp), Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12-2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12-2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng kiểm tra hiện trường Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường 70 (đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp). Ảnh: Hồng Thái

Dự án được đầu tư nhằm cải thiện năng lực giao thông khu vực phía Nam và Tây Nam Thủ đô. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, các dự án thành phần giải phóng mặt bằng có khối lượng công việc rất lớn, liên quan đến 5 phường, xã: Hà Đông, Kiến Hưng, Thanh Liệt, Đại Thanh và Thanh Trì. Do đó, công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng được xác định là nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự tập trung và phối hợp chặt chẽ của các địa phương.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố kiến nghị, để có thể hoàn thành dự án trong năm 2027 theo chỉ đạo của UBND thành phố, các xã, phường cần sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, tạo điều kiện triển khai thi công ngay.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ khối lượng mặt bằng còn vướng mắc, xác định rõ từng vị trí, từng trường hợp và trách nhiệm xử lý. Những khó khăn phát sinh cần được chủ động phối hợp giải quyết, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố phối hợp chặt chẽ với các xã, phường, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ bàn giao mặt bằng; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, thiết bị, phương án tổ chức thi công để có thể triển khai ngay khi tiếp nhận mặt bằng sạch.

Đối với các địa phương, cần xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận liên quan, bảo đảm tiến độ đã đề ra. Mục tiêu, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12-2026, tạo tiền đề đẩy nhanh thi công, đưa toàn bộ dự án về đích trong tháng 12-2027.