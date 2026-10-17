Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội

Rà soát toàn diện, đẩy nhanh tiến độ cải tạo công trình

Tại Dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây hồ Tây, gồm các tòa CT1, CT2 Xuân La, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, xác định rõ những hạng mục cần sửa chữa, cải tạo; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình trước khi bàn giao cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Ảnh: Hồng Thái

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, toà nhà CT1 có quy mô 17 tầng nổi, 1 tầng hầm, với 270 căn hộ và 2 tầng thương mại.

Công trình khởi công năm 2012, cơ bản hoàn thành vào tháng 8-2020. Tháng 8-2021, tòa nhà được trưng dụng làm cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ. Sau khi các cơ sở thu dung, điều trị được giải thể vào tháng 5-2022, công trình được kiểm tra, kiểm đếm để xác định tình trạng hư hỏng, xuống cấp, đồng thời xử lý những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp nhận lại.

Tháng 5-2025, Ban Quản lý dự án cùng các nhà thầu tiếp nhận lại công trình. Ngày 3-8-2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3963/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án, trong đó giảm quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện. Theo kế hoạch báo cáo, công trình dự kiến được cải tạo, sửa chữa từ đầu tháng 11-2026 và hoàn thành trong quý I-2027.

Dự án khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng Khu đô thị mới Tây hồ Tây. Ảnh: Hồng Thái

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, việc cải tạo không chỉ dừng ở sơn sửa, chỉnh trang mà phải chú trọng chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thang máy, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện vận hành. Đồng thời, rà soát, xử lý những vướng mắc về kết nối giao thông, bảo đảm người dân có điều kiện sinh hoạt thuận lợi khi tiếp nhận nhà.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Việc bàn giao căn hộ phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, chất lượng và quyền lợi của người dân.

Rút ngắn tiến độ, sớm ổn định nơi ở cho người dân

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, thuộc phường Thanh Liệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình. Ảnh: Hồng Thái

Theo báo cáo, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 878 tỷ đồng, diện tích đất khoảng 9.300m², quy mô 365 căn hộ, gồm 255 căn để bán, 73 căn cho thuê và 37 căn thuê mua. Công trình đã hoàn thành phần thô, cất nóc. Trong số căn hộ của dự án, 151 căn đã được giới thiệu bố trí phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1, 84 căn phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 và 2 căn cho dự án khác; còn 83 căn chưa được bố trí.

Trước yêu cầu sớm bố trí nơi ở cho người dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công rà soát lại kế hoạch và phương án thi công, phấn đấu rút ngắn thời gian từ 3 đến 6 tháng so với kế hoạch được duyệt, sớm nhất có thể bàn giao nhà cho người dân.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, thành phố rất quan tâm đến tiến độ dự án bởi việc chậm bàn giao nhà ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt, công việc và việc học tập của con em các gia đình. Các đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo thành phố những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1 Khu đô thị mới Hạ Đình. Ảnh: Hồng Thái

Một nội dung được Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn lưu ý là chủ đầu tư, đơn vị thi công cần phối hợp với các phường rà soát, xây dựng phương án bàn giao căn hộ theo từng giai đoạn. Khi đủ điều kiện, có thể bàn giao về nguyên tắc để người dân tiếp cận căn hộ, chủ động hoàn thiện nội thất bên trong song song với quá trình chủ đầu tư hoàn thiện tổng thể dự án. Tuy nhiên, việc đưa căn hộ vào sử dụng phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và vận hành công trình.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị công khai kế hoạch, tiến độ và phương án bàn giao để người dân nắm rõ, phối hợp thực hiện; đồng thời xây dựng nguyên tắc cụ thể trong quá trình tiếp nhận, hoàn thiện căn hộ, bảo đảm việc thi công không ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn và hoạt động chung của tòa nhà.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo tiến độ và những khó khăn cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở, bảo đảm quyền lợi chính đáng của các hộ đã bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình trọng điểm.