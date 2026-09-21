Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm

Các phương tiện tập kết tại công trường thi công tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên (từ nút giao cầu Tứ Liên với đường Trường Sa) đến đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Ảnh: TTXVN

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra thực địa một số công trình, dự án hạ tầng quan trọng; yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, đồng thời kiểm soát chặt chất lượng và an toàn công trình.

Tại khu vực các vòm cầu đường sắt Phùng Hưng - Gầm Cầu, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra hiện trạng, phương án tiếp nhận, quản lý các vòm dẫn đường sắt.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải, qua rà soát, kiểm đếm có 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên, với tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 7,35 tỷ đồng. Sở Xây dựng đề xuất UBND thành phố giao đơn vị này tiếp nhận, quản lý số tài sản trên theo quy định.

Các vòm đá đoạn đường dẫn cầu Long Biên thuộc khu gian Hà Nội - Gia Lâm của tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được xây dựng, đưa vào khai thác từ năm 1902, cùng với cầu Long Biên. Sau hơn 100 năm khai thác, các vòm dẫn đã bị phong hóa, xuất hiện các vết nứt trên đỉnh và thân vòm. Trong giai đoạn 1969-1983, ngành đường sắt đã thực hiện các biện pháp gia cố nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu.

Theo phương án, toàn bộ 127 vòm dẫn được đề xuất bàn giao nguyên trạng, gồm kết cấu các vòm dẫn, không gian bên trong và hành lang an toàn giao thông đường sắt để UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục liên quan, bảo đảm trong tháng 9/2026 hoàn thành việc bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để thành phố tiếp nhận, quản lý.

Phường Hoàn Kiếm được yêu cầu tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân liên quan. Các phần việc phải được triển khai đồng bộ, song song, không để tiến độ của từng công việc riêng lẻ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Theo kế hoạch được báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án dự kiến khởi công dịp 10/10.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu, trong đó phía tả ngạn kết hợp đường nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; đồng thời kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu phía Phù Đổng.

Đối với cầu Tứ Liên, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, với 62,51/62,51 ha được tiếp nhận, đạt 100%. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ một số công trình còn lại.

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công. Cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của các trụ P37 và P38. Tại nút giao Nghi Tàm đã hoàn thành 160/167 cọc khoan nhồi, 13/23 bệ trụ và 2/23 thân trụ; nút giao Trường Sa hoàn thành 125/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở.

Đối với các cầu dẫn, phía Nghi Tàm đã hoàn thành 387/642 cọc, 9/76 bệ trụ; phía Đông Anh hoàn thành 144/208 cọc và 2/14 bệ trụ. Đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 1.921 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 9.418 tỷ đồng, tương ứng 20,4%. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% giá trị hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027.

Ban Quản lý dự án kiến nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần liên quan đến Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng để bảo đảm khớp nối với cầu dẫn phía Nghi Tàm.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên, theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, dự án có tổng chiều dài khoảng 5,49 km, gồm tuyến chính dài 4,85 km và tuyến nhánh 0,64 km kết nối trực tiếp với Cảng thủy nội địa Giang Biên. Điểm đầu dự án kết nối đường Chu Huy Mân, điểm cuối kết nối khu vực trước nút giao giữa tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án hơn 8.309 tỷ đồng.

Làm việc về tiến độ các dự án, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức thi công; không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm.

Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án, thường xuyên đôn đốc nhà thầu tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng. Quá trình thi công phải đặc biệt chú trọng an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa và đối với các hạng mục trên mặt nước.

Đối với các tuyến đường do địa phương làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu kiểm soát chặt chất lượng. Các tuyến kết nối qua khu vực Đông Anh, Thư Lâm phải được triển khai đồng bộ với những dự án liên quan, bảo đảm kết nối với tuyến đường sân bay Gia Bình và các trục giao thông lớn trong khu vực.

“Hệ thống giao thông kết nối từ cầu qua Đông Anh đến tuyến đường sân bay Gia Bình không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn là tuyến đối ngoại quan trọng, góp phần tạo diện mạo của Thủ đô. Vì vậy, các dự án phải được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và mỹ quan”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Trong chương trình công tác, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cũng kiểm tra việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề Vũ Thị Thành, sau 15 ngày tổ chức lấy ý kiến, từ ngày 7-21/9, địa phương đã tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư. Hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai tại 5 địa điểm; công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai tới 45 tổ dân phố.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết Hà Nội sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình điều chỉnh quy hoạch và triển khai các dự án. Các ý kiến sẽ được nghiên cứu để hoàn thiện phương án, bảo đảm khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông, không gian quan trọng của Thủ đô.

Đối với những khu dân cư chịu tác động khi thực hiện quy hoạch, thành phố sẽ nghiên cứu phương án chỉnh trang, xây dựng đồng bộ; đồng thời tính toán phương án tái định cư phù hợp, hướng tới bảo đảm điều kiện sống của người dân tốt hơn sau khi thực hiện dự án.