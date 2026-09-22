Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra thực địa khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Khẩn trương tiếp nhận, quản lý 127 vòm cầu đường sắt

Tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên (Phùng Hưng - Gầm Cầu), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nghe báo cáo về hiện trạng, phương án tiếp nhận, quản lý các vòm dẫn đường sắt.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải, Sở đã rà soát, kiểm đếm hiện trạng 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên, với tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 7,35 tỷ đồng. Sở đề xuất UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tiếp nhận, quản lý số tài sản này theo quy định.

Vòm Phùng Hưng có điểm đầu từ ngã tư phố Phùng Hưng - Cửa Đông, điểm cuối là ga Long Biên, được chia thành 4 đoạn. Các vòm đá thuộc khu gian Hà Nội - Gia Lâm của tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1902, cùng với cầu Long Biên.

Đoàn kiểm tra thực địa khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Hơn 100 năm khai thác, các vòm dẫn đã bị phong hóa, xuất hiện vết nứt trên đỉnh và thân vòm. Trong giai đoạn 1969-1983, ngành Đường sắt đã gia cố bên trong các vòm dẫn và xây bịt 124/126 vòm đá; 2 vòm còn lại được gia cố bằng bê tông nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu. Theo phương án bàn giao, toàn bộ 127 vòm dẫn được đề xuất bàn giao nguyên trạng, gồm kết cấu vòm, không gian bên trong và hành lang an toàn giao thông đường sắt để UBND TP Hà Nội tiếp nhận, quản lý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục liên quan, bảo đảm trong tháng 9/2026 hoàn thành bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để Thành phố tiếp nhận, quản lý.

Phường Hoàn Kiếm được yêu cầu tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các hộ dân liên quan đến dự án. Các phần việc phải được triển khai đồng bộ, song song; vừa thực hiện giải phóng mặt bằng, vừa chủ động chuẩn bị các nhiệm vụ cần thiết phục vụ dự án ngay sau khi khởi công.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công dịp 10/10. Vì vậy, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành và phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ, chủ động phối hợp, hoàn thành các thủ tục, mặt bằng và công việc liên quan, bảo đảm đủ điều kiện triển khai đúng tiến độ.

Cầu Tứ Liên đã hoàn thành 100% mặt bằng

Đoàn công tác tiếp tục kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu, trong đó bên Tả ngạn kết hợp đường nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; cùng Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu phía Phù Đổng.

Đoàn kiểm tra thực địa tại dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu.

Đối với Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 100%, với 62,51/62,51ha được tiếp nhận. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ một số công trình còn lại.

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công. Cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của các trụ P37 và P38. Nút giao Nghi Tàm hoàn thành 160/167 cọc khoan nhồi, 13/23 bệ trụ và 2/23 thân trụ; nút giao Trường Sa hoàn thành 125/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở.

Cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 387/642 cọc, 9/76 bệ trụ; cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 144/208 cọc và 2/14 bệ trụ. Sản lượng thi công đạt 1.921,8/9.418 tỷ đồng, tương ứng 20,4% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% hợp đồng.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027.

Ban Giao thông kiến nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn tất di chuyển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần liên quan Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bảo đảm khớp nối với cầu dẫn phía Nghi Tàm.

Đối với Dự án cầu Giang Biên, dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Giang Biên - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Đại Dương Xanh đề xuất.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,49km, gồm tuyến chính dài 4,85km và tuyến nhánh 0,64km kết nối trực tiếp với Cảng thủy nội địa Giang Biên. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 8.309,604 tỷ đồng.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 7/9/2026, Hội đồng Thẩm định TP Hà Nội thống nhất sự cần thiết đầu tư, đánh giá dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và cơ bản thống nhất quỹ đất thanh toán do nhà đầu tư đề xuất.

Hội đồng yêu cầu tiếp tục làm rõ tính cấp thiết, phương án kết nối giao thông, hiệu quả kinh tế - xã hội sau đầu tư; đồng thời rà soát tổng mức đầu tư, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng, dự phòng và các chi phí liên quan.

Đoàn kiểm tra thực địa tại dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu.

Làm việc về tiến độ hai dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị, địa phương khi đã có mặt bằng phải khẩn trương đôn đốc, tổ chức thi công; không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng nhà thầu hoặc chủ đầu tư triển khai chậm.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn trong thi công, nhất là khi thời tiết mưa và đối với các hạng mục trên mặt nước. Các tuyến đường do địa phương làm chủ đầu tư phải được kiểm soát chặt chẽ chất lượng, triển khai đồng bộ với các dự án liên quan.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, hệ thống giao thông kết nối từ cầu qua Đông Anh đến tuyến đường sân bay Gia Bình không chỉ có ý nghĩa về giao thông mà còn là tuyến đối ngoại quan trọng, góp phần tạo diện mạo Thủ đô. Vì vậy, các dự án phải được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, tiến độ và mỹ quan.

Ưu tiên tái định cư tại chỗ

Trong chương trình kiểm tra, Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000 và Phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Đoàn kiểm tra lắng nghe ý kiến người dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tại phường Bồ Đề.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồ Đề Vũ Thị Thành, sau 15 ngày tổ chức lấy ý kiến, từ ngày 7 đến 21/9/2026, UBND phường đã tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với các nội dung quy hoạch và phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phường đã tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền đến 45 tổ dân phố; hồ sơ quy hoạch được niêm yết công khai tại 5 địa điểm để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Toàn bộ ý kiến tiếp nhận sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu đầy đủ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình điều chỉnh quy hoạch và xây dựng các công trình.

Về tái định cư, thành phố sẽ tính toán phương án phù hợp, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn sau khi thực hiện dự án. Trường hợp người dân đang sinh sống trên cùng một mặt bằng, khi chuyển sang khu tái định cư, thành phố sẽ cố gắng bố trí trong cùng khu vực để bảo đảm ổn định đời sống.