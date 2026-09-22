Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm

Khẩn trương hoàn tất mặt bằng, thủ tục

Tại khu vực vòm cầu Phùng Hưng - Gầm Cầu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Đỗ Việt Hải cho biết, Sở đã rà soát, kiểm đếm hiện trạng 127 vòm dẫn thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, đoạn từ phố Cửa Đông đến ga Long Biên, với tổng giá trị tài sản bàn giao hơn 7,35 tỷ đồng. Sở đề xuất UBND thành phố giao Sở Xây dựng tiếp nhận, quản lý số tài sản này theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đến kiểm tra thực địa khu vực 131 vòm cầu đường sắt. Ảnh: V.Anh

Các vòm đá đoạn đường dẫn cầu Long Biên thuộc khu gian Hà Nội - Gia Lâm được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 1902 cùng với cầu Long Biên. Qua hơn 100 năm, nhiều vòm dẫn đã bị phong hóa, xuất hiện các vết nứt trên đỉnh và thân vòm. Trong giai đoạn 1969-1983, ngành Đường sắt đã chống né bên trong và gia cố xây bịt 124/126 vòm đá; hai vòm còn lại được gia cố bằng bê tông nhằm bảo đảm an toàn chạy tàu.

Theo phương án, toàn bộ 127 vòm dẫn được đề xuất bàn giao nguyên trạng, gồm kết cấu vòm, không gian bên trong và hành lang an toàn giao thông đường sắt để UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận, quản lý.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục, bảo đảm trong tháng 9-2026 hoàn thành bàn giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt để thành phố tiếp nhận, quản lý. Phường Hoàn Kiếm đồng thời phải tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các hộ dân liên quan, tạo mặt bằng cho những bước tiếp theo của dự án.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công dịp 10/10. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ, chủ động phối hợp, không để tiến độ của từng phần việc riêng lẻ ảnh hưởng đến tiến độ chung. Công tác giải phóng mặt bằng và những nhiệm vụ phục vụ dự án phải được triển khai đồng bộ, song song, chủ động ngay từ trước và sau thời điểm khởi công.

Tiếp đó, kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, với diện tích đã tiếp nhận đủ 62,51/62,51ha. Các địa phương đang tiếp tục di chuyển hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ một số công trình còn lại.

Trên công trường, liên danh nhà thầu đang tổ chức 15 mũi thi công. Cầu chính đã hoàn thành 4/37 đốt thân tháp của các trụ P37 và P38. Nút giao Nghi Tàm hoàn thành 160/167 cọc khoan nhồi, 13/23 bệ trụ và 2/23 thân trụ; nút giao Trường Sa hoàn thành 125/346 cọc và 6/27 đốt hầm hở.

Cầu dẫn phía Nghi Tàm đã hoàn thành 387/642 cọc, 9/76 bệ trụ; cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 144/208 cọc và 2/14 bệ trụ. Sản lượng thi công đạt 1.921,8/9.418 tỷ đồng, tương ứng 20,4% giá trị hợp đồng. Dự kiến đến hết năm 2026, sản lượng đạt khoảng 3.760 tỷ đồng, tương đương 40% hợp đồng.

Ban Giao thông đánh giá tiến độ cầu chính, cầu thép, cầu dẫn phía Đông Anh và nút giao Trường Sa cơ bản đáp ứng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước APEC 2027. Ban kiến nghị thành phố chỉ đạo khẩn trương hoàn tất di chuyển hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phần liên quan Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng để bảo đảm khớp nối cầu dẫn phía Nghi Tàm.

Đồng bộ các tuyến kết nối, lắng nghe ý kiến người dân

Đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Giang Biên và đường hai đầu cầu phía Phù Đổng, dự án được đề xuất thực hiện theo hình thức hợp đồng BT, do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Giang Biên - Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Đại Dương Xanh đề xuất.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tại Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu. Ảnh: V.Anh

Dự án có tổng chiều dài khoảng 5,49km, gồm tuyến chính dài 4,85km và tuyến nhánh 0,64km kết nối trực tiếp với Cảng thủy nội địa Giang Biên. Điểm đầu kết nối với đường Chu Huy Mân, điểm cuối kết nối khu vực trước nút giao giữa tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 8.309,604 tỷ đồng.

Ngày 6/7/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Thẩm định thành phố để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tại cuộc họp ngày 7/9/2026, Hội đồng thống nhất sự cần thiết đầu tư, đánh giá dự án phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và cơ bản thống nhất quỹ đất thanh toán do nhà đầu tư đề xuất. Tuy nhiên, Hội đồng yêu cầu tiếp tục làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết, phương án kết nối giao thông, hiệu quả kinh tế - xã hội và rà soát tổng mức đầu tư, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng, dự phòng cùng các chi phí liên quan.

Chỉ đạo về tiến độ hai dự án, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu khi đã có mặt bằng, các đơn vị phải khẩn trương tổ chức thi công, không để xảy ra tình trạng có mặt bằng nhưng chủ đầu tư hoặc nhà thầu triển khai chậm. Các địa phương phải phối hợp, giám sát chặt chẽ cùng Ban Quản lý dự án, thường xuyên đôn đốc nhà thầu thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Cùng với tiến độ, yêu cầu về an toàn được đặt ra rõ ràng, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa và tại các hạng mục thi công trên mặt nước. Các giải pháp tổ chức thi công phải được tính toán kỹ, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và công trình.

Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý việc kiểm soát chất lượng đối với các tuyến đường do địa phương làm chủ đầu tư. Tuyến đường kết nối qua khu vực Đông Anh, Thư Lâm cần được triển khai đồng bộ với các dự án liên quan, bảo đảm kết nối với tuyến đường sân bay Gia Bình và các tuyến giao thông lớn trong khu vực.

Tại phường Bồ Đề, đoàn công tác kiểm tra việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 và phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Sau 15 ngày, từ ngày 7 đến 21/9/2026, phường Bồ Đề đã tiếp nhận 14.032 phiếu của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư. Phường đã tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền tới 45 tổ dân phố và niêm yết hồ sơ quy hoạch tại 5 địa điểm để người dân nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Toàn bộ ý kiến sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình điều chỉnh quy hoạch và triển khai các công trình. Các ý kiến sẽ được nghiên cứu để hoàn thiện phương án, bảo đảm khu vực sông Hồng trở thành một mạch giao thông, không gian quan trọng của Thủ đô.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, quá trình thực hiện quy hoạch chắc chắn có những tác động nhất định đến một số khu dân cư, nhất là những khu vực chưa bảo đảm điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường. Do đó, thành phố sẽ tính toán kỹ phương án chỉnh trang, xây dựng theo hướng khang trang, đồng bộ hơn.

Đối với tái định cư, thành phố sẽ nghiên cứu phương án phù hợp, bảo đảm điều kiện sống của người dân tốt hơn sau khi thực hiện dự án; trường hợp người dân đang sinh sống cùng một mặt bằng, khi chuyển đến khu tái định cư sẽ cố gắng bố trí trong cùng khu vực để bảo đảm ổn định.

“Chúng ta xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến thì đời sống của người dân phải tốt hơn”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị người dân yên tâm, đồng thuận và cùng thành phố thực hiện các công việc xây dựng, phát triển Thủ đô.