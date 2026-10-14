Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các công trình điện trọng điểm

Theo đó, thành phố quán triệt yêu cầu “Hà Nội là địa bàn không thể để thiếu điện”, đặt nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện ở mức cao nhất. Các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đồng hành với ngành Điện trong đầu tư, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác các công trình trọng điểm, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, các cơ quan và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố yêu cầu các cấp, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương chuyển mạnh tư duy phát triển hạ tầng điện từ “đáp ứng nhu cầu hiện tại” sang “sẵn sàng năng lực cho giai đoạn tăng trưởng mới”. Đối với các khu vực phát triển mới, dự án lớn và địa bàn có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao, cần chủ động tính toán đồng bộ nhu cầu điện, phương án cấp điện và mức dự phòng ngay từ khi hình thành dự án; đồng thời nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng sạch, điện mặt trời và nguồn năng lượng phân tán phù hợp.

Cùng với đó, các cơ quan thành phố đổi mới phương pháp thực thi nhiệm vụ, chuyển từ “quản lý thủ tục”, “chờ đợi giải quyết” sang “đồng hành, phục vụ”, “chủ động đề xuất”. Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì phải chủ động đề xuất, thống nhất phương án và phối hợp xử lý đến khi có kết quả cuối cùng.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình điện theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, kế hoạch phát triển điện lực và phương án phát triển mạng lưới cấp điện.

Các công trình, dự án được xác định cần đẩy nhanh tiến độ gồm: Dự án cải tạo môi trường và đốt rác phát điện Hà Nội, công suất phát điện 60MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Suối Hai, công suất 120MW; Nhà máy điện mặt trời nổi hồ Đồng Mô, công suất 160MW; các trạm biến áp 500kV Sơn Tây, Nam Hà Nội, Đan Phượng; Trạm cắt Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội; cải tạo đường dây 220kV Sơn Tây - Vĩnh Yên từ một mạch thành hai mạch; NLTT Hà Nội 2 - Sơn Tây; Nam Thăng Long (E1.27) (Ciputra) và một số công trình khác.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội nâng cao năng lực quản trị dự án; xây dựng đường găng tiến độ, xác định cụ thể từng thủ tục, công việc, hạng mục và mốc thời gian hoàn thành. Đây là cơ sở để tổ chức thực hiện, theo dõi và kiểm soát kết quả triển khai từng dự án.

UBND thành phố giao Sở Công Thương, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phát triển điện lực thành phố, căn cứ đường găng tiến độ của từng dự án để tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát kết quả thực hiện. Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm cập nhật tiến độ các công trình điện, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo.

Đồng thời, mỗi cơ quan, đơn vị liên quan phải phân công một đồng chí lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt các nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp về phát triển điện lực; thường xuyên theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Nhằm chuẩn bị hạ tầng cấp điện cho giai đoạn tăng trưởng mới, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo Bộ Công Thương, hai bên đã thống nhất phối hợp bảo đảm tính đồng bộ giữa phương án phát triển mạng lưới cấp điện thuộc Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh).

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội chủ động làm việc với các cơ quan thuộc Bộ Công Thương. Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp dữ liệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm để phục vụ rà soát, cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, làm cơ sở để các đơn vị ngành điện triển khai thủ tục đầu tư, kịp thời bảo đảm nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải phục vụ phát triển Thủ đô.