Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các cầu vượt sông Hồng
Trong 7 dự án cầu vượt sông Hồng khởi công năm 2025 tại Hà Nội, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở đang có tiến độ thi công, xây lắp vượt kế hoạch, cao nhất đã đạt gần 55% giá trị hợp đồng. Các công trường đang được triển khai đồng loạt nhiều mũi thi công, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật trong năm 2027.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-day-nhanh-tien-do-cac-cau-vuot-song-hong-246261122192115954.htm