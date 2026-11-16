Hà Nội: Đẩy nhanh thi công dự án hồ điều hoà rộng 30ha phía Đông

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, dự án hồ điều hòa Cự Khối đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước và nâng cao năng lực chống ngập cho khu vực phía Đông Hà Nội. Khi đưa vào vận hành, công trình sẽ chủ động điều tiết nước mưa, giảm thiểu ngập úng đô thị, đồng thời cải thiện cảnh quan, môi trường và chất lượng sống của người dân.

Với tổng vốn đầu tư gần 973 tỷ đồng, dự án hồ điều hòa Cự Khối tại phường Long Biên đóng vai trò trọng yếu trong việc chống ngập cho khu vực.

Dự án Xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối là một trong những công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm tại khu vực phía Đông Tp. Hà Nội.

Sau thời gian khởi công, dự án đang duy trì nhịp độ thi công khẩn trương để đảm bảo mục tiêu vận hành vào đầu năm 2027.

Dự án được triển khai trên tổng diện tích đất khoảng 38,3ha tại phường Long Biên, Tp. Hà Nội. Trong đó, hạng mục quan trọng nhất là hồ điều hòa Cự Khối với quy mô diện tích mặt nước khoảng 30,25ha.

Song song đó, hệ thống mương dẫn Việt Hưng-Cầu Bây và mương bao quanh hồ được xây dựng với bề rộng từ 19,5m đến 30m, tổng chiều dài đạt khoảng 2.622,3m.

Theo UBND phường Long Biên để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Long Biên thường xuyên phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu và các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trường, rà soát tiến độ từng hạng mục, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Các nhà thầu đã tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng thực hiện, đồng thời vẫn tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, hồ điều hòa Cự Khối được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những công trình hạ tầng quan trọng góp phần giảm thiểu nguy cơ ngập úng cho khu vực, đặc biệt trong các đợt mưa lớn kéo dài.

Theo ghi nhận các hạng mục của dự án đã thành hình, công trình không chỉ nâng cao năng lực tiêu thoát nước mà còn góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, điều hòa vi khí hậu, bổ sung không gian xanh, tạo môi trường sống trong lành, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Nhiều hệ thống thoát nước, trạm bơm cống xả cũng đã gần hoàn thiện và đấu nối với các hệ thống thoát nước xử lý nước ra vào.