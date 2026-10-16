Hà Nội: Đẩy nhanh làm sạch dữ liệu phương tiện, hướng tới quản lý chính xác

Rà soát hơn một triệu phương tiện

Theo Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội, việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện được triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Trong đó, Phòng CSGT giữ vai trò đầu mối tiếp nhận danh sách phương tiện do Cục CSGT cung cấp, tổ chức phân loại và phối hợp với Công an cấp xã rà soát, xác minh, cập nhật thông tin theo phân cấp.

Quá trình thực hiện không chỉ dừng lại ở việc đối chiếu thông tin trên hệ thống mà còn gắn với công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Mục tiêu là bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác, đầy đủ, đúng quy định, phản ánh sát tình trạng phương tiện và thông tin chủ sở hữu trên thực tế.

Chỉ huy Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, Phòng CSGT phối hợp cùng Công an xã Phù Đổng xuống tận nhà người dân làm sạch dữ liệu phương tiện. Ảnh: Phạm Công

Từ ngày 20-8 đến 14-10/2026, Phòng CSGT và Công an cấp xã đã rà soát, làm sạch dữ liệu đạt khoảng trên 60% trong tổng số hơn 1 triệu phương tiện thuộc diện phải rà soát. Qua rà soát, lực lượng chức năng bước đầu xác định nhiều trường hợp phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều phương tiện hết hạn kiểm định nhưng chưa đưa đi kiểm định dẫn đến không phản ánh đúng tình trạng phương tiện và chủ phương tiện trên thực tế.

Nhằm nâng cao chất lượng dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện, Phòng CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện hết hạn kiểm định khẩn trương đưa phương tiện đi kiểm định theo quy định. Đối với phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, chủ phương tiện cần đến điểm đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định. Người dân có thể tải, cài đặt ứng dụng VNeID của Bộ Công an và ứng VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông để tra cứu thông tin phương tiện, kịp thời phát hiện những thông tin chưa chính xác; đồng thời, chủ động khai báo, cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình rà soát, xác minh, cập nhật dữ liệu.

Thực tế, trong quá trình sử dụng, phương tiện có thể được mua bán, chuyển nhượng qua nhiều người, thay đổi địa chỉ cư trú hoặc ngừng hoạt động trong thời gian dài. Nếu các thủ tục liên quan không được thực hiện đầy đủ, thông tin đăng ký vẫn có thể tồn tại trên hệ thống dù tình trạng thực tế đã thay đổi. Vì vậy, việc rà soát, xác minh trực tiếp và cập nhật dữ liệu có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng quản lý phương tiện.

Đến từng ngõ, gõ từng nhà để xác minh thông tin

Tại xã Phù Đổng, công tác tổng rà soát, làm sạch dữ liệu phương tiện được triển khai với sự tham gia của toàn lực lượng Công an xã và sự phối hợp của các thôn, xóm. Bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, lực lượng chức năng còn chủ động tiếp cận từng hộ gia đình để xác minh thông tin, nhất là đối với những phương tiện có dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất.

Nhiều phương tiện lâu năm không sử dụng khiến việc xác minh gặp không ít khó khăn. Ảnh: Phạm Công

Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, Phó trưởng Công an xã Phù Đổng, cho biết, ngay sau khi tiếp nhận kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tổng rà soát và làm sạch dữ liệu phương tiện, đơn vị đã quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, khẩn trương triển khai thực hiện trên địa bàn.

Công an xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai thông tin phương tiện; đồng thời phối hợp với trưởng các thôn, xóm, sử dụng hệ thống loa truyền thanh để phổ biến nội dung, mục đích và yêu cầu của đợt cao điểm. Cán bộ được phân công xuống từng ngõ, đến từng nhà để trao đổi, xác minh và hướng dẫn người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Hiển, xã Phù Đổng có hơn 10.000 dữ liệu phương tiện cần rà soát. Đến thời điểm báo cáo, đơn vị đã hoàn thành rà soát, xác minh gần 6.000 phương tiện. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng phát sinh nhiều khó khăn, nhất là với những phương tiện đã chuyển nhượng từ lâu nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, thu hồi đăng ký, biển số.

Một số trường hợp đăng ký phương tiện theo địa chỉ cũ, khiến việc liên hệ với chủ phương tiện gặp trở ngại. Đối với phương tiện thuộc doanh nghiệp, có trường hợp công ty đã giải thể; một số phương tiện khác đã hư hỏng, không còn hoạt động hoặc hết niên hạn sử dụng. Những biến động này khiến việc đối chiếu dữ liệu trên hệ thống với tình hình thực tế đòi hỏi nhiều thời gian và công sức.

Tại phường Hà Đông, công tác làm sạch dữ liệu phương tiện cũng đang được triển khai. Ảnh: Phạm Công

Trước những khó khăn trên, Công an xã Phù Đổng chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, tăng cường phối hợp với cơ sở, trực tiếp đến nhà và liên hệ từng người để xác minh thông tin. Cách làm này giúp lực lượng chức năng tiếp cận các trường hợp khó xác minh, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm cập nhật thông tin đăng ký phương tiện.

Việc huy động lực lượng tại cơ sở có ý nghĩa thiết thực bởi Công an cấp xã nắm rõ địa bàn, đặc điểm dân cư và có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với người dân. Qua đó, những thông tin chưa đầy đủ hoặc có sai lệch được phát hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu chung.

Để đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu, Phòng CSGT đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện hết hạn kiểm định khẩn trương đưa phương tiện đi kiểm định theo quy định. Đối với phương tiện đã bán nhưng chưa làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số, chủ phương tiện cần đến điểm đăng ký xe gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân chủ động kiểm tra thông tin phương tiện thông qua ứng dụng VNeTraffic của Cục CSGT. Khi phát hiện dữ liệu chưa chính xác, người dân cần kịp thời khai báo, cung cấp thông tin và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình rà soát, xác minh, cập nhật.

Sự tham gia của người dân được xem là yếu tố quan trọng để hoàn thiện dữ liệu, bởi nhiều thông tin liên quan đến quá trình mua bán, chuyển nhượng, thay đổi chủ sở hữu hoặc tình trạng sử dụng phương tiện chỉ có thể được xác minh đầy đủ khi có sự phối hợp của các bên liên quan.

Trung tá Phạm Thị Thu Lan, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, cho biết, với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý phương tiện bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã đẩy nhanh tiến độ rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu.

Cùng với đó, lực lượng chức năng duy trì công tác kiểm tra, đối chiếu, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình thực hiện, bảo đảm thông tin được cập nhật chính xác, đầy đủ, thống nhất và đúng quy định.

Việc làm sạch dữ liệu phương tiện không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông mà còn tạo nền tảng cho cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực đăng ký xe. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và thường xuyên cập nhật, việc tra cứu, xác minh thông tin sẽ thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chức năng.

Với sự vào cuộc đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, cùng tinh thần chủ động phối hợp của người dân, đợt cao điểm 100 ngày được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý phương tiện tại Hà Nội. Qua đó, từng bước khắc phục những bất cập tồn tại, nâng cao độ tin cậy của dữ liệu và xây dựng nền tảng quản lý giao thông hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.