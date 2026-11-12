Hà Nội đẩy nhanh ký kết hợp đồng, khơi thông nguồn lực từ các dự án BT

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viết Thành

Tham dự cuộc họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố Hà Nội đến các xã, phường liên quan.

Đẩy nhanh thủ tục, bảo đảm tiến độ các dự án BT

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội, kể từ khi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) năm 2020 có hiệu lực (ngày 1-1-2021), thành phố đã triển khai 14 dự án PPP, bao gồm các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành của thành phố phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Trong đó, có 12 dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) và 2 dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), gồm: Dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và Dự án Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên.

Trong tổng số 14 dự án, có 4 dự án đã ký hợp đồng, đang triển khai thực hiện; 2 dự án đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi nhưng chưa ký hợp đồng và 8 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố cũng như các chủ đầu tư, xã, phường trao đổi, kiến nghị các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, các dự án PPP.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, các dự án đầu tư theo phương thức BT được thành phố lựa chọn đều có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các thủ tục đầu tư, ký kết hợp đồng, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá, thành phố đang triển khai khối lượng công việc lớn với 12 dự án BT và 2 dự án BOT. Qua rà soát, phần lớn dự án có những chuyển biến tích cực, tiến độ cơ bản thuận lợi. Tuy nhiên, một số dự án còn chậm, phát sinh vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch và thủ tục quỹ đất thanh toán, cần tập trung tháo gỡ.

Đồng chí Dương Đức Tuấn lưu ý, việc xác định quỹ đất thanh toán cần được thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, gắn với chủ trương đầu tư, giá trị dự án và phương án thanh toán, tránh để phát sinh vướng mắc khi triển khai ký kết hợp đồng. Thực tế, hiện nay mới có 4 dự án ký hợp đồng, do đó các sở, ngành cần rà soát kỹ, chủ động hoàn thiện thủ tục, bảo đảm các dự án BT được triển khai đồng bộ, đúng quy định, tiến độ thành phố đề ra.

Tập trung giải phóng mặt bằng, gắn trách nhiệm từng đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, các dự án PPP đang triển khai có quy mô lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ các công trình cầu vượt sông Hồng, đường vành đai, tuyến kết nối sân bay, trục giao thông quốc lộ 1A đến những dự án môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã chủ động vận dụng các quy định pháp luật, nghị quyết của Quốc hội và cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy triển khai các dự án, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia thực hiện.

Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ hơn nữa, khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngay sau khi hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi và xác định rõ các nội dung liên quan, các bên cần nhanh chóng ký kết hợp đồng để xác lập cụ thể quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của từng bên trong quá trình thực hiện dự án.

Đồng chí Vũ Đại Thắng lưu ý, ngay cả những dự án có tính cấp thiết, được thành phố quan tâm từ lâu, như các dự án xử lý nước thải, cũng cần sớm hoàn thiện thủ tục để ký hợp đồng và triển khai đồng bộ. Các sở, ngành, ban quản lý dự án, nhà đầu tư phải chủ động phối hợp, cụ thể hóa các cam kết bằng hợp đồng, trong đó xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện của từng bên.

Đối với các xã, phường có dự án đi qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm tiến độ. Đồng chí nhấn mạnh, cả 14 dự án đều là những công trình quan trọng của thành phố, trong đó, Dự án trục không gian quốc lộ 1A đã nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ trung ương đến thành phố.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ triển khai kết nối dọc Quốc lộ 1A đến khu vực sân vận động Olympic trong năm 2027. Các địa phương cần chủ động phối hợp, tập trung giải quyết những vướng mắc về mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công của nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Viết Thành

Đối với Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu quan tâm đẩy nhanh công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch đi trước một bước, khẩn trương hoàn thiện các báo cáo nghiên cứu khả thi. Sở cũng cần phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc bố trí tái định cư tại chỗ đối với Dự án trục không gian quốc lộ 1A và các dự án liên quan.

Với các dự án khác, trong đó có dự án cải tạo và xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, thành phố đã triển khai các bước quy hoạch phân khu, do đó cần chủ động tính toán quỹ đất phục vụ tái định cư. Bên cạnh phương án tái định cư tập trung, cần nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ tại các xã, phường để tạo thuận lợi cho người dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng giao Sở Tài chính tiếp tục giữ vai trò đầu mối theo dõi, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai các dự án PPP; định kỳ cập nhật tiến độ, báo cáo UBND thành phố và tham mưu chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tình hình thực hiện cũng cần được tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để cùng theo dõi, đôn đốc.

Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện, đồng chí Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành, ban quản lý dự án, nhà đầu tư và đặc biệt là chính quyền các xã, phường nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt triển khai từng nhiệm vụ. Mục tiêu là sớm hoàn thiện thủ tục, ký kết hợp đồng, bàn giao mặt bằng và đưa các dự án vào thực hiện, bảo đảm đúng quy định, tiến độ, hiệu quả đầu tư.