Hà Nội đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Nâng tầm năng lực chuyên môn, làm chủ kỹ thuật mới và hiện đại hóa trang thiết bị đang giúp các cơ sở y tế tại Ninh Bình mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng cao ngay ở địa phương. Từ đó, người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn, thuận lợi hơn, thay vì phải đi xa để tìm kiếm những kỹ thuật, dịch vụ chuyên sâu.