Hà Nội đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc trong hành trình số hóa đất đai. Với gần 5 triệu thửa đất cần được chuẩn hóa, thành phố không chỉ đặt mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, mà còn hướng tới xây dựng nền tảng chính quyền số hiện đại. Những con số cập nhật liên tục cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của ngành Nông nghiệp và Môi trường, mở ra kỳ vọng về một hệ thống quản lý đất đai minh bạch, chính xác và phục vụ hiệu quả cho người dân cũng như doanh nghiệp.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-day-nhanh-hoan-thien-co-so-du-lieu-dat-dai-1758797.html