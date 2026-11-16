Hà Nội đẩy nhanh hoàn thiện 76 cảm biến giám sát chất lượng không khí

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố mở rộng mạng lưới quan trắc, tăng cường thu thập dữ liệu phục vụ công tác quản lý và kiểm soát chất lượng môi trường.

Ảnh minh hoạ.

Theo thông tin từ ngành nông nghiệp và môi trường, một trong những khó khăn hiện nay là hệ thống quan trắc chất lượng không khí của Hà Nội chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Thành phố hiện có 2 trạm quan trắc chuẩn đang hoạt động thuộc hệ thống của địa phương, trong khi 32 trạm cảm biến đã hết thời hạn sử dụng và phải tạm dừng vận hành. Điều này ảnh hưởng đến khả năng theo dõi, đánh giá diễn biến chất lượng không khí tại từng khu vực.

Để khắc phục những hạn chế trên, từ đầu năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai chương trình lắp đặt 125 thiết bị cảm biến đo nhanh tại Hà Nội và các địa phương lân cận.

Trong đó, mạng lưới tại Hà Nội được định hướng có 76 thiết bị, còn 49 thiết bị bố trí tại các tỉnh lân cận nhằm tăng cường khả năng theo dõi diễn biến ô nhiễm không khí trên phạm vi khu vực.

Theo kế hoạch cập nhật, Cục Môi trường đang tiếp tục bổ sung 26 thiết bị cảm biến trên địa bàn Hà Nội, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026, nâng tổng số thiết bị của mạng lưới này lên 76.

Dữ liệu thu thập từ hệ thống cảm biến sẽ được sử dụng làm đầu vào cho các mô hình dự báo chất lượng không khí, hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện những khu vực có dấu hiệu suy giảm chất lượng môi trường và xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng định hướng nâng cao năng lực dự báo chất lượng không khí từ 48 giờ lên 5–7 ngày, góp phần hỗ trợ công tác cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm.

Theo ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, ngành đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường đo đạc, dự báo diễn biến ô nhiễm, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó với những đợt ô nhiễm tăng cao khi điều kiện thời tiết bất lợi.

Cùng với đó, Sở đề nghị tăng cường kiểm tra đột xuất tại các xã, phường, đồng thời bổ sung nhiệm vụ xử lý nước thải làng nghề vào chương trình công tác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Theo thống kê được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cung cấp, tổng lượng bụi mịn PM2.5 phát thải trên địa bàn thành phố ước khoảng 21.000 tấn mỗi năm. Trong đó, bụi đường, hoạt động giao thông vận tải và xây dựng là những nguồn phát thải đáng chú ý.

Thực tế này đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại những khu vực có mật độ giao thông cao, hoạt động xây dựng tập trung và các địa bàn thường xuyên ghi nhận chất lượng không khí suy giảm.

Việc mở rộng mạng lưới cảm biến, kết hợp với hệ thống quan trắc hiện có, được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội có thêm dữ liệu phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường, nâng cao chất lượng dự báo và triển khai các giải pháp kiểm soát ô nhiễm phù hợp, từng bước cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn Thủ đô.