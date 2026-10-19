Hà Nội đẩy nhanh dự án mở rộng đường 70, tăng kết nối phía Tây Thủ đô

Đường 70 là trục kết nối quan trọng ở phía Tây Hà Nội, phục vụ nhu cầu đi lại và góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội khu vực. Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ được triển khai nhằm tăng khả năng kết nối, hoàn thiện hạ tầng giao thông phía Tây Thủ đô. Công trình dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra dự án. Ông nhấn mạnh, đây là tuyến trục kết nối quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội khu vực. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm dự án có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả đầu tư và khai thác tuyến đường.

CTA: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp kiểm tra dự án

Việc đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình có ý nghĩa trực tiếp đối với hiệu quả đầu tư và khai thác tuyến đường. Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu ba địa phương tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục đối với những vị trí tái định cư còn vướng mắc.

Chủ tịch Hà Nội đồng thời yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công“có mặt bằng đến đâu làm đến đó”. Các sở, ngành chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn; địa phương áp dụng linh hoạt những cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã có.

Phường Tây Mỗ được giao làm chủ đầu tư. Cùng với tổ chức thực hiện dự án, chính quyền địa phương đang tập trung giải quyết chính sách cho người dân, bàn giao mặt bằng và phối hợp triển khai thi công.

Mở đường gắn với hoàn thiện hạ tầng đồng bộ

Dự án gồm hai đoạn chính: Trịnh Văn Bô – cầu Ngà dài 3,25km, mặt cắt ngang 50m; đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài có chiều dài 1,7km, mặt cắt ngang 40m. Các hạng mục được đầu tư đồng bộ gồm đường giao thông, cầu vượt đường sắt Bắc Hồng – Văn Điển, cầu Triền qua ngòi Tùng Khê, vỉa hè, cây xanh, thoát nước mưa và nước thải, chiếu sáng, hào kỹ thuật, cấp nước và an toàn giao thông.

CTA: Gần 5km đường 70 được đầu tư 3.377 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Tại Tây Mỗ, đoạn tuyến dài hơn 500m đã hoàn thành, được sơn, kẻ vạch; cây bụi đang được trồng tại dải phân cách giữa. Ở một số vị trí người dân đã bàn giao mặt bằng, lực lượng thi công triển khai phá dỡ công trình, thu gom vật liệu, phế thải để phục vụ các bước tiếp theo.

Chiều 7/10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Thị Thúy Hằng và Chủ tịch UBND phường Trần Thanh Hải trực tiếp kiểm tra tình hình bàn giao mặt bằng, phá dỡ công trình, thu dọn sau phá dỡ và thi công tuyến đường.

Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh phá dỡ và thu dọn mặt bằng, đồng thời bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình, vệ sinh môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Những khó khăn phát sinh phải được chủ động phối hợp, xử lý kịp thời.

Việc các hộ dân đồng thuận, phối hợp bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để Dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường 70 được triển khai theo đúng kế hoạch.

CTA: Phường Tây Mỗ nỗ lực trong việc tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về các chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, từ đó tạo sự đồng thuận.

Trước đó, ngày 14/9, 59 hộ có đất nông nghiệp tại Tây Mỗ đã nhận tiền, bàn giao hơn 13.338m² mặt bằng. Nhà thầu triển khai lu nền đường, đặt cống thoát nước bê tông và đắp đá dăm ở nhiều phân đoạn.

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Hòa, người dân Tây Mỗ, cho biết gia đình đã được kiểm đếm và trao đổi về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Gia đình ủng hộ dự án, mong tuyến đường sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện hơn.

Tây Mỗ đẩy mạnh tháo gỡ mặt bằng, giải quyết chỗ ở cho người dân

Theo tài liệu của Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Tây Mỗ, tổng diện tích đất cần thu hồi của dự án khoảng 229.319,6m², trong đó phần thuộc Tây Mỗ khoảng 68.879,6m².

Phường Tây Mỗ đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng sau khi Thành phố đã ban hành quyết định tháo gỡ một số vướng mắc về chính sách hỗ trợ tạm cư cho các hộ gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi có vị trí tái định cư.

CTA: Lãnh đạo phường Tây Mỗ kiểm tra tiến độ thực hiện dự án

CTA: Khu vực hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng, phường Tây Mỗ đã thảm nhựa, sơn, kẻ vạch, trồng cây bụi ở giải phân cách…

Theo đó, cơ chế được thành phố ban hành trong tháng 9 cho phép xử lý trường hợp Dự án chưa hoàn thành bố trí tái định cư và người dân có đất thu hồi tự nguyện nhận bố trí tạm cư hoặc kinh phí tạm cư thì cho phép Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư hoặc chi trả kinh phí tạm cư.

Song song với tạm cư, hai vị trí tái định cư tại các ô quy hoạch GS10-4 và GS4-1 đang được triển khai thủ tục. Theo báo cáo, dự kiến quý 4/2026 hoàn thành phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng và dự án; quý 2/2027 hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, lập phương án chia lô và giao đất cho các hộ.

Việc giải quyết chính sách, chuẩn bị nơi ở và bàn giao mặt bằng đang được Tây Mỗ triển khai cùng với thi công. Những phần tuyến từng bước hoàn thành là kết quả cụ thể, hướng tới mục tiêu cải thiện giao thông và hạ tầng phía Tây Thủ đô.