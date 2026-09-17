Hà Nội đẩy nhanh dự án không gian văn hóa tại 131 vòm cầu Phùng Hưng

Vòm cầu Phùng Hưng. Ảnh: PV

Khẩn trương hoàn thiện thiết kế đô thị riêng khu vực 131 vòm cầu

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo về việc triển khai Thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 và dự án đầu tư Không gian văn hóa, dịch vụ, thương mại, du lịch tại khu vực 131 vòm cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên (Phùng Hưng - Gầm Cầu).

Theo kết luận cuộc họp, tiến độ triển khai các nhiệm vụ trước đó chưa đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, ngày 28-8-2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1542/QĐ-BXD điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia khu vực Vòm Phùng Hưng, đoạn Km1+399 - Km2+215 tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng về UBND thành phố Hà Nội quản lý. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thiết kế đô thị riêng khu vực 131 vòm cầu. Sở Xây dựng được giao chủ trì thẩm định nhiệm vụ thiết kế tỷ lệ 1/500, lấy ý kiến các bộ liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Nghiên cứu không gian đi bộ, phát triển kinh tế đêm

Sở Tài chính được giao nghiên cứu cơ chế đầu tư và phương án triển khai dự án, trong đó xem xét khả năng áp dụng hình thức PPP (đối tác công tư), hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh) và các phương thức đầu tư hợp pháp khác. Thành phố định hướng khu vực theo mô hình kinh tế đô thị, phát triển kinh tế đêm, hình thành một chỉnh thể thống nhất về không gian đi bộ.

Các cơ quan liên quan cần nghiên cứu cơ chế để nhà đầu tư có thể khai thác không gian tại các vòm cầu, một phần vỉa hè sát tuyến vòm và các khu vực lòng đường, nút giao theo thiết kế đô thị. Cơ chế để người dân tại khu vực vỉa hè đối diện tuyến vòm tham gia hoạt động kinh doanh cũng cần được nghiên cứu để tạo thành “hệ sinh thái không gian phố đi bộ”.

UBND phường Hoàn Kiếm được giao xây dựng phương án tổ chức phố đi bộ, trong đó phải làm rõ phạm vi, thời gian hoạt động, tổ chức giao thông, giao thông tĩnh, hậu cần phục vụ kinh doanh, kết nối với các tuyến phố lân cận, cùng các yêu cầu về an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Đồng thời, phường nghiên cứu đề án phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản đô thị, phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại.

Đối với phương án đầu tư, thành phố yêu cầu nghiên cứu 127/131 vòm cầu với các cao độ và chức năng văn hóa khác nhau, đồng bộ không gian hai bên phố Phùng Hưng - Gầm Cầu, vỉa hè sát vòm và vỉa hè đối diện nhà dân.

Đáng chú ý, đơn vị đề xuất dự án phải nghiên cứu phương án gia cố kết cấu thép các vòm cầu cũ, bảo đảm an toàn và khả năng tận dụng không gian; đồng thời cải tạo lòng đường, vỉa hè, bổ sung cây xanh, bồn hoa, ghế ngồi, chiếu sáng và các trang thiết bị đô thị. Việc cải tạo vòm cầu và hoàn thiện hạ tầng bên ngoài được yêu cầu thực hiện lồng ghép, song song để đẩy nhanh tiến độ.

Theo kế hoạch của UBND thành phố, cùng với sớm hoàn thành thẩm định, hoàn thiện hồ sơ thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500, từ ngày 24 đến 26-9, dự kiến trình chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp HĐND thành phố; trước ngày 30-9 hoàn tất thủ tục về chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến tổ chức lễ khởi công dự án từ ngày 8 đến 10-10-2026, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Toàn bộ dự án được đặt mục tiêu hoàn thành vào ngày 30-6-2028 hoặc sớm hơn nếu điều kiện cho phép.

Việc triển khai dự án được thành phố đặt trong yêu cầu hài hòa giữa bảo tồn di sản đường sắt, hình thành không gian công cộng và phát triển văn hóa, du lịch, thương mại - dịch vụ. Đây cũng là hướng tiếp cận nhằm từng bước biến khu vực vòm cầu Phùng Hưng - Gầm Cầu thành một không gian đô thị có chức năng văn hóa, dịch vụ và kinh tế đêm, gắn với mạng lưới phố đi bộ khu vực trung tâm.