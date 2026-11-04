Trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Trước thực tế này, Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng đa dạng hóa thị trường, tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp với nhà nhập khẩu và khai thác hiệu quả các cơ hội từ FTA.

Đưa sản phẩm làng nghề tiếp cận nhà mua hàng quốc tế

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong tháng 10/2026 là việc Sở Công Thương Hà Nội tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế hàng thủ công mỹ nghệ tại Hồng Kông (Trung Quốc), diễn ra từ ngày 20-23/10.

Tại hội chợ, các doanh nghiệp Thủ đô có cơ hội giới thiệu tới nhà mua hàng quốc tế những sản phẩm thủ công mỹ nghệ được chế tác hoàn toàn bằng tay từ các làng nghề như Phú Nghĩa, Phượng Dực, Thường Tín, Bát Tràng...

Hà Nội đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho doanh nghiệp

Hoạt động quảng bá đã thu hút sự quan tâm của các nhà nhập khẩu đến từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản - những thị trường xuất khẩu trọng điểm của doanh nghiệp. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam được khách hàng quốc tế đánh giá tích cực nhờ tính nguyên bản, kỹ thuật chế tác tinh xảo, khả năng sử dụng hiệu quả các chất liệu tự nhiên và đáp ứng yêu cầu về số lượng đặt hàng tối thiểu.

Không chỉ tạo cơ hội quảng bá sản phẩm, chương trình còn giúp Sở Công Thương Hà Nội kết nối với Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông, tăng cường trao đổi thông tin thị trường, tiếp cận nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nghiên cứu khả năng thu hút đối tác quốc tế tham gia Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ tổ chức tại Hà Nội.

Sau hội chợ, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan và doanh nghiệp tổng hợp kết quả giao thương, hỗ trợ kết nối đối tác, cập nhật thông tin về tiêu chuẩn chất lượng, thiết kế, bao bì cũng như yêu cầu đặt hàng của các thị trường mục tiêu.

Bên cạnh việc đưa sản phẩm trực tiếp đến các hội chợ quốc tế, Hà Nội cũng chú trọng cung cấp thông tin, trang bị kiến thức và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác những thị trường còn nhiều tiềm năng.

Ngày 29/10, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn về cơ hội tiếp cận thị trường Halal và khai thác ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA). Đây là hai hiệp định thương mại quan trọng, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các đối tác tại khu vực Tây Á và Trung Đông.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn Halal ngày càng được quan tâm, việc nắm bắt thông tin thị trường, hiểu rõ yêu cầu về chất lượng và điều kiện chứng nhận sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình chuẩn bị sản xuất, hoàn thiện sản phẩm và tiếp cận khách hàng quốc tế.

Thông qua hội nghị, doanh nghiệp được cập nhật thông tin về tiềm năng thị trường, cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định cũng như những yêu cầu đặt ra khi xuất khẩu sản phẩm Halal. Đây được xem là bước hỗ trợ thiết thực, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức và khả năng khai thác các thị trường mới.

Từ hoạt động xúc tiến tại Hồng Kông đến chương trình tập huấn khai thác thị trường Halal, có thể thấy cách làm của Hà Nội đang được mở rộng theo hướng kết hợp giữa quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương và hỗ trợ thông tin chuyên sâu. Cách tiếp cận này không chỉ giúp doanh nghiệp tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm mà còn tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, làng nghề từng bước thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.

Xuất khẩu Hà Nội đạt hơn 18,6 tỷ USD sau 10 tháng

Những hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai trong bối cảnh xuất nhập khẩu của Hà Nội tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực.

Theo số liệu của Thống kê TP. Hà Nội, tháng 10/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 1,914 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 1,012 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 902 triệu USD, tăng 9,7%.

Nhiều nhóm hàng xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng khá. Máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 286 triệu USD, tăng 12%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 266 triệu USD, tăng 20,2%; hàng nông sản đạt 107 triệu USD, tăng 25,9%.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu xăng dầu đạt 96 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh đạt 37 triệu USD, tăng 17%; giày dép các loại và sản phẩm từ da đạt 36 triệu USD, tăng 0,2%.

Tính chung 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Nội ước đạt 18,619 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo khu vực kinh tế, khu vực trong nước đạt 10,035 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,584 tỷ USD, tăng 16,2%. Như vậy, khu vực FDI đang có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn đáng kể so với khu vực kinh tế trong nước.

Về cơ cấu mặt hàng, máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 2,809 tỷ USD, tăng 19,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 2,542 tỷ USD, tăng 10,2%. Đây tiếp tục là những nhóm hàng đóng góp đáng kể vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô.

Đặc biệt, hàng nông sản đạt 1,486 tỷ USD, tăng 22,8%; xăng dầu đạt 812 triệu USD, tăng 69,6%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh đạt 326 triệu USD, tăng 16,6%; giày dép các loại và sản phẩm từ da đạt 374 triệu USD, tăng 2,7%. Nhóm hàng hóa khác đạt 4,767 tỷ USD, tăng 8,7%.

Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn còn những nhóm hàng gặp khó khăn. Trong 12 nhóm hàng chủ yếu, có 4 nhóm ghi nhận kim ngạch giảm so với cùng kỳ, gồm điện thoại và linh kiện đạt 45 triệu USD, giảm 66,9%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 594 triệu USD, giảm 10,8%; hàng dệt may đạt 1,928 tỷ USD, giảm 3,9%; máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 2,757 tỷ USD, giảm 1,1%.

Theo Thống kê Hà Nội, thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động duy trì đơn hàng, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời tận dụng các FTA để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Thành phố cũng tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp với thị trường trong và ngoài nước, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu bền vững

Thời gian tới, theo định hướng của Sở Công Thương Hà Nội, thành phố tiếp tục chú trọng lựa chọn những doanh nghiệp có năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm tốt, thiết kế phù hợp và khả năng đáp ứng yêu cầu xuất khẩu để tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc tế.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành, Hà Nội hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề nâng cao năng lực cạnh tranh, phát huy giá trị sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đồng thời, việc tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu, cập nhật tiêu chuẩn và yêu cầu của từng thị trường, cũng như khai thác hiệu quả các cam kết thương mại được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho hàng hóa Thủ đô vươn ra thị trường quốc tế.

Với định hướng kết hợp xúc tiến thương mại trực tiếp, hỗ trợ thông tin thị trường và khai thác ưu đãi từ các FTA, Hà Nội đang từng bước tạo thêm điều kiện để doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thúc đẩy xuất khẩu theo hướng bền vững.