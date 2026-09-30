Hà Nội đẩy mạnh xử lý rác bằng công nghệ đốt
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng sôi động, Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường. Hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt mỗi tuần được xử lý bằng công nghệ đốt hiện đại, giảm dần chôn lấp, hướng tới mục tiêu “Thủ đô xanh - sạch - bền vững”. Cùng với đó là sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương, tạo nên bước tiến mới trên hành trình xây dựng đô thị văn minh, thân thiện với môi trường.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-day-manh-xu-ly-rac-bang-cong-nghe-dot-1758796.html