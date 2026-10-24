Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cho người dân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Công văn số 5352/UBND-NC ngày 22-10 về việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, khuyến khích người dân chủ động tham gia, thụ hưởng các chính sách, tiện ích số trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền về quyền lợi, trách nhiệm của công dân số; các chính sách tại Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP, chính sách miễn, giảm phí, lệ phí và các tiện ích số thuộc lĩnh vực quản lý. Nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đoàn viên thanh niên phường Tương Mai hướng dẫn người dân tại các tổ dân phố sử dụng ứng dụng số. Ảnh: PV

Thành phố phát động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia bình chọn tại địa chỉ https://ngaycongdanso.vneid.gov.vn; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tích cực bình chọn, đánh giá các dịch vụ, tiện ích số.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường hướng dẫn, phổ cập kỹ năng số thông qua nền tảng Bình dân học vụ số tại địa chỉ https://binhdanhocvuso.gov.vn; phát động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập trên nền tảng. Người dân được vận động tham gia, hoàn thành 2 khóa học: “Những điều cần biết về VNeID-Cư trú-Căn cước-Khai sinh-Khai tử” và “Kỹ năng số an toàn cho người dân”. Trong đó, chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và người còn hạn chế kỹ năng số tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

UBND thành phố yêu cầu hướng dẫn, khuyến khích người dân chủ động cung cấp, cập nhật, xác nhận, tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VNeID để thụ hưởng chính sách ưu đãi và sử dụng các nền tảng số. Đồng thời, đẩy mạnh sử dụng giấy tờ tích hợp trên VNeID, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Các đơn vị tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam năm 2026; phát động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng khung ảnh đại diện hưởng ứng sự kiện trên các nền tảng mạng xã hội, vận động người thân và nhân dân cùng tham gia. Việc sử dụng banner, standee và bộ tài liệu tuyên truyền được triển khai đồng bộ; bảo đảm 100% fanpage chính thức của các đơn vị đăng tải nội dung tuyên truyền. Thành phố cũng khuyến khích phát hiện, giới thiệu, đề cử các cá nhân, doanh nghiệp, địa phương có mô hình, sáng kiến, thành tích tiêu biểu trong phát triển công dân số để tuyên truyền, bình chọn, vinh danh.

Về nhiệm vụ cụ thể, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị rà soát, thực hiện chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP; đề xuất mở rộng các chính sách ưu đãi thuộc phạm vi quản lý.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố phối hợp tăng cường đồng bộ, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo nguyên tắc thông tin cơ quan nhà nước đã có thì không yêu cầu người dân kê khai, cung cấp lại; đồng thời phối hợp đồng bộ thông tin, giấy tờ trên VNeID và phát huy hiệu quả các nền tảng số phục vụ người dân.

Công an thành phố chủ trì tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc trong triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số và các hoạt động hưởng ứng Ngày Công dân số, báo cáo Bộ Công an và UBND thành phố theo quy định.