Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, nhằm trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện và xử lý các tình huống thực tế, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông tại xã Bình Minh.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ CSGT đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phân tích các tình huống nguy hiểm thường gặp khi điều khiển phương tiện, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và những hành vi vi phạm phổ biến trong lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Người dân tham dự hội nghị quét mã QR để khảo sát nhận thức kỹ năng lái xe an toàn.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức pháp luật, người tham gia còn được hướng dẫn các kỹ năng kiểm tra phương tiện trước khi lưu thông, sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, giữ khoảng cách an toàn, quan sát và xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Đáng chú ý, chương trình kết hợp khảo sát nhận thức về kỹ năng lái xe an toàn thông qua mã QR, tạo điều kiện để người tham gia tiếp cận nội dung tuyên truyền và tự đánh giá kiến thức của mình về an toàn giao thông.

Công an xã Bình Minh hướng dẫn đội mũ bảo hiểm an toàn, đúng cách.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe an toàn. Thông qua các tình huống được bố trí trực tiếp, người tham gia có cơ hội thực hành điều khiển phương tiện, rèn luyện khả năng quan sát, xử lý tình huống và làm quen với các yêu cầu bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Người dân hào hứng tham gia thực hành các kỹ năng điều khiển phương tiện.

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 10 cho biết, thông qua hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng, đơn vị mong muốn mỗi học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên không chỉ tự trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho bản thân mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, vận động gia đình và những người xung quanh cùng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông.

Một số hình ảnh tại hội nghị: