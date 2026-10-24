Hà Nội: Đẩy mạnh truyền thông dinh dưỡng, vận động hợp lý phòng bệnh không lây nhiễm cho người trưởng thành

Hưởng ứng Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2026 với chủ đề "Đổi mới hôm nay - Dinh dưỡng tốt ngày mai", Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) phối hợp với các phường, xã tổ chức truyền thông về dinh dưỡng và vận động hợp lý nhằm phòng tránh một số bệnh mạn tính không lây nhiễm ở người trưởng thành tại 5 trường THPT trên địa bàn thành phố.

Truyền thông dinh dưỡng, vận động hợp lý phòng bệnh không lây nhiễm cho người trưởng thành. Ảnh: Thắng Đạt

Các trường tham gia gồm THPT Bắc Hà, THPT Trần Phú, THPT Phùng Khắc Khoan, THPT Cao Bá Quát và THPT IVS. Đối tượng truyền thông là ban giám hiệu, giáo viên, cán bộ y tế và học sinh; báo cáo viên do Khoa Dinh dưỡng, CDC Hà Nội đảm nhiệm.

Tại các buổi truyền thông, cán bộ y tế tập trung cung cấp kiến thức về dinh dưỡng hợp lý và dinh dưỡng không hợp lý; hậu quả của dinh dưỡng không hợp lý; tháp dinh dưỡng cho người trưởng thành, thực phẩm và chế biến ưu tiên; theo dõi tình trạng dinh dưỡng ở người trưởng thành; theo dõi sức khoẻ và phòng bệnh

Theo ngành y tế, dinh dưỡng không hợp lý, ít vận động thể lực và tình trạng thừa cân, béo phì là những yếu tố nguy cơ có thể làm gia tăng khả năng mắc các bệnh mạn tính không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch. Những nguy cơ này có thể tích lũy trong nhiều năm, trong khi các biểu hiện ban đầu đôi khi chưa rõ ràng, khiến người dân dễ chủ quan, bỏ qua cơ hội phát hiện và can thiệp sớm.

Vì vậy, ngành y tế khuyến cáo các em học sinh cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối; tăng cường rau xanh, trái cây; hạn chế muối, đường tự do, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn; đồng thời duy trì hoạt động thể lực thường xuyên, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ là những giải pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ bệnh tật, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Thông qua hoạt động truyền thông tại trường học, CDC Hà Nội hướng tới nâng cao kiến thức, thúc đẩy thay đổi hành vi dinh dưỡng và vận động theo hướng tích cực, không chỉ đối với học sinh mà còn với đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế và gia đình. Việc hình thành thói quen sống lành mạnh từ sớm có ý nghĩa thiết thực trong phòng tránh các yếu tố nguy cơ, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai.