Hà Nội đẩy mạnh thu hút đầu tư: Từ tầm nhìn chiến lược đến hành động thực tiễn

Thành phố từng bước chuyển từ tư duy thu hút vốn đơn thuần sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, dự án chất lượng cao, qua đó hình thành hệ sinh thái đầu tư hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Hà Nội tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới. Ảnh: Hùng Công

Hiện thực hóa tầm nhìn bằng hành động

Hà Nội đang tập trung xây dựng những nền tảng phát triển mới, tạo động lực tăng trưởng mới và tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, ổn định, thuận lợi. Mục tiêu là cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đóng góp vào quá trình phát triển Thủ đô và đất nước.

Với doanh nghiệp và nhà đầu tư, câu chuyện hiện thực hóa từ chủ trương, tầm nhìn đến hành động thực tiễn cũng như hiện thực hóa là câu chuyện được đặc biệt quan tâm. Niềm tin của nhà đầu tư được hình thành từ môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo; từ việc các khó khăn, vướng mắc được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và từ những dự án được triển khai hiệu quả trên thực tế.

Ngày 29-6, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, Hà Nội đã công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trong các lĩnh vực trọng điểm; trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết 50 biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Các doanh nghiệp kỳ vọng những cam kết tại hội nghị tiếp tục được cụ thể hóa, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng và hỗ trợ các mô hình kinh tế mới.

Những con số trên cho thấy quy mô huy động nguồn lực, nhưng thông điệp đáng chú ý hơn là sự chuyển hướng trong cách tiếp cận của Hà Nội: Từ xác lập tầm nhìn sang tạo dựng nền tảng để biến tầm nhìn thành năng lực cạnh tranh. Điều này thể hiện khá rõ qua các dự án và cam kết của doanh nghiệp trong những lĩnh vực mới.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghệ G-Group bày tỏ vui mừng khi Hà Nội định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ bán dẫn và đổi mới sáng tạo như những động lực tăng trưởng mới. Ông cho rằng hạ tầng số cần được đầu tư đi trước một bước. Nếu hạ tầng giao thông từng đóng vai trò mở đường cho phát triển kinh tế, thì hạ tầng số đang giữ vị trí tương tự trong nền kinh tế số. Từ cam kết tại hội nghị, G-Group dự kiến xây dựng trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III, chuyên dụng cho AI, với tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng. Dự án hướng tới việc tăng năng lực xử lý, tính toán dữ liệu ngay tại Việt Nam. Doanh nghiệp cũng định hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn, từ nghiên cứu, thiết kế đến kiểm thử, đồng thời kết nối đối tác quốc tế, doanh nghiệp trong nước, cơ quan quản lý và các trường đại học.

Câu chuyện thu hút đầu tư vì thế không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay quy mô vốn đăng ký, mà ngày càng gắn với khả năng hình thành những nền tảng mới cho nền kinh tế. Hạ tầng số, AI, bán dẫn và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực đang mở rộng không gian đầu tư của Thủ đô theo hướng công nghệ cao và chất lượng tăng trưởng.

Một hướng tiếp cận khác được thể hiện qua cam kết của Grab Việt Nam trong lĩnh vực giao thông xanh, du lịch và chuyển đổi số. Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam cho biết, sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của Hà Nội triển khai các dự án về giao thông xanh, số hóa hoạt động quảng bá và phát triển du lịch, ứng dụng khoa học - công nghệ. Trong lĩnh vực giao thông xanh, Grab cùng các đối tác phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội triển khai các dự án đầu tư, mở rộng hạ tầng trạm sạc điện dùng chung phù hợp với nhu cầu thực tế. Giải pháp kết nối liên thông các trạm sạc được tích hợp trên hệ sinh thái ứng dụng, giúp tài xế tìm kiếm điểm sạc, thực hiện sạc và thanh toán phí sạc. Điểm đáng chú ý là các dự án không chỉ hướng tới một công trình hay dịch vụ riêng lẻ mà đặt trong hệ sinh thái số, kết nối hạ tầng trạm sạc, giao thông xanh, ứng dụng công nghệ và du lịch.

Ở góc độ tài chính, ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, ngân hàng sẽ ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực như hạ tầng xanh, năng lượng sạch, giao thông bền vững, công trình tiết kiệm năng lượng, xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn. Cùng với cung ứng vốn, ngân hàng định hướng làm cầu nối thu hút nguồn vốn xanh quốc tế, các chương trình tài trợ ưu đãi và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị bền vững.

Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường - xã hội - quản trị (ESG) ngày càng được quan tâm trong thu hút đầu tư quốc tế, vấn đề đặt ra không chỉ là huy động được bao nhiêu vốn mà còn là dòng vốn được phân bổ vào đâu và tạo ra giá trị như thế nào.

Khơi thông nguồn lực tài chính cho phát triển

Nếu Hội nghị Xúc tiến đầu tư ngày 29-6-2026 mở ra nhiều cam kết và dự án mới, thì việc đưa các nguồn lực vào nền kinh tế, bảo đảm dự án có vốn và vốn tìm được dự án hiệu quả là bài toán quan trọng đối với Hà Nội.

Theo số liệu từ Sở Tài chính Hà Nội, 8 tháng năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt 529.377 tỷ đồng, bằng 81,4% dự toán và tăng 10,6%; giải ngân đầu tư công đạt 92.592 tỷ đồng. Thu hút FDI đạt khoảng 3,752 tỷ USD, bằng 83,05% mục tiêu năm và đứng thứ 3 cả nước. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%. Trong khi đó, để hoàn thành kịch bản tăng trưởng năm 2026 từ 11% trở lên, 6 tháng cuối năm Hà Nội phải đạt mức tăng trưởng 13,44%, trong đó quý III tăng 12,54% và quý IV tăng 14,26%.

Nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển trong giai đoạn 2026 - 2030 cũng rất lớn. Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội của Hà Nội được ước tính khoảng 5 triệu tỷ đồng. Riêng kế hoạch đầu tư công trung hạn, sau khi cập nhật danh mục và định hướng phát triển khoảng 362km đường sắt đô thị trong giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu vốn khoảng 2,8 triệu tỷ đồng.

Trong bối cảnh ngân sách Nhà nước chỉ có thể đáp ứng một phần, khoảng 40%, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách trở thành yêu cầu cấp thiết. Trong đó có vốn tín dụng ngân hàng, vốn của doanh nghiệp, FDI, nguồn lực từ mô hình đối tác công - tư (PPP) và thị trường vốn.

Hà Nội hiện là địa bàn có quy mô huy động vốn và dư nợ tín dụng lớn nhất cả nước, lần lượt chiếm hơn 37% tổng huy động vốn và hơn 31% dư nợ cho vay toàn nền kinh tế. Trong 8 tháng đầu năm 2026, dư nợ tín dụng trên địa bàn tăng 13,05%, huy động vốn tăng 10,78%. Đáng chú ý, đến ngày 30-6-2026, có 13 tổ chức tín dụng tham gia tài trợ 29 chương trình, dự án lớn, quan trọng của Hà Nội, với tổng số tiền cam kết cấp tín dụng hơn 63.000 tỷ đồng. Dư nợ đạt gần 15.000 tỷ đồng, trong đó vốn trung và dài hạn chiếm hơn 65%.

Từ thực tế này, bài toán của Hà Nội không chỉ là “thu hút đầu tư” mà còn là tổ chức một hệ sinh thái vốn, trong đó đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt; ngân hàng cung ứng tín dụng; doanh nghiệp tham gia bằng vốn chủ sở hữu; FDI bổ sung nguồn lực; PPP chia sẻ nguồn lực cho những dự án phù hợp và các công cụ tài chính mới mở rộng khả năng huy động vốn trung, dài hạn.

Để giải quyết tình trạng “vốn chờ dự án, dự án chờ vốn”, Hà Nội xác định một số giải pháp trọng tâm như điều hành tổng thể các nguồn lực gắn với kết quả đầu ra, tránh đầu tư dàn trải; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với đầu tư xã hội, trong đó nghiên cứu, ứng dụng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); phối hợp với Ngân hàng Nhà nước định hướng dòng vốn vào các động lực tăng trưởng như công nghệ cao, bán dẫn, hạ tầng xanh, giao thông đô thị.

Thành phố cũng định hướng đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, trong đó có phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đất đai, giải phóng mặt bằng đối với những dự án chậm triển khai.

Từ xúc tiến đầu tư đến huy động và phân bổ nguồn vốn, điểm cốt lõi là khả năng phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và hệ thống tài chính. Đây cũng là điều kiện để Hà Nội từng bước chuyển các định hướng chiến lược thành dự án cụ thể, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô.