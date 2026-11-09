Hà Nội đẩy mạnh thu hút đầu tư bãi đỗ xe, phát triển đô thị đa tầng

Trước nhu cầu đỗ xe ngày càng gia tăng, TP Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe công cộng, đặc biệt tại khu vực nội đô.

Hà Nội ưu tiên phát triển hệ thống bãi đỗ xe ngầm, cao tầng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Ảnh: Tiến Hào

Theo thống kê, trong tổng số 1.690 bãi đỗ xe công cộng theo quy hoạch, Hà Nội đã đưa vào khai thác 72 bãi, 61 bãi đang triển khai và 1.557 bãi chưa thực hiện. Thực tế này đặt ra yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông tĩnh, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhằm tạo chuyển biến trong phát triển hệ thống bãi đỗ xe, tại Thông báo số 985/TB-VP ngày 13/10/2026, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã truyền đạt chỉ đạo giao Sở Xây dựng rà soát danh mục bãi đỗ xe theo quy hoạch, xác định thứ tự ưu tiên, công khai thông tin dự án và các chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách.

Trong đó, khu vực từ Vành đai 3 trở vào được xác định là địa bàn ưu tiên đầu tư, góp phần giải quyết nhu cầu đỗ xe tại những khu vực có mật độ dân cư và phương tiện cao.

Tiếp đó, ngày 29/10/2026, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Văn bản số 24379/SXD-KHTC về việc góp ý cơ chế, chính sách và kêu gọi đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn.

Thành phố đang nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ về lãi vay, đất đai, thời hạn thuê đất, giá dịch vụ trông giữ xe và khả năng kết hợp khai thác thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia.

Đối với những dự án bãi đỗ xe công cộng cấp thiết nhưng khó thu hút nguồn lực xã hội hóa, thành phố xem xét phương án đầu tư công, bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và nhu cầu phục vụ cộng đồng.

Đáng chú ý, phát triển hệ thống bãi đỗ xe đang được Hà Nội định hướng gắn với khai thác hiệu quả không gian đô thị đa tầng, đa lớp, trong đó ưu tiên nghiên cứu các công trình ngầm và bãi đỗ xe cao tầng.

Theo Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực bốn quận nội đô cũ dự kiến bố trí 78 bãi đỗ xe công cộng ngầm, với tổng diện tích sàn khoảng 104ha, quy mô tối đa 5 tầng hầm, kết hợp thương mại, dịch vụ.

Việc phát triển bãi đỗ xe ngầm không chỉ góp phần gia tăng diện tích đỗ xe mà còn tạo điều kiện dành thêm không gian trên mặt đất cho cây xanh, đường đi bộ và các công trình phục vụ cộng đồng.

Cùng với đó, các bãi đỗ xe cao tầng, hệ thống đỗ xe thông minh, bãi đỗ trung chuyển kết nối với đường sắt đô thị và xe buýt được xem là những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông, giảm áp lực phương tiện tại khu vực trung tâm.

Để bảo đảm hiệu quả lâu dài, việc đầu tư bãi đỗ xe cần được triển khai đồng bộ với quy hoạch giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt chú trọng yêu cầu an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và chống ngập đối với không gian ngầm.

Song song với phát triển hạ tầng, Hà Nội hướng tới ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành bãi đỗ xe, cung cấp thông tin về vị trí, sức chứa, chỗ trống và thanh toán điện tử, tạo thuận lợi cho người dân.

Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, đa dạng hóa loại hình bãi đỗ xe và khai thác hiệu quả không gian ngầm được kỳ vọng tạo bước chuyển trong phát triển hạ tầng giao thông tĩnh của Thủ đô.

Đây cũng là giải pháp góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đô thị đa tầng, đa lớp, sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân.