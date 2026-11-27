Hà Nội đang rất thiếu bãi đỗ xe, đặc biệt là ở khu vực trung tâm Thành phố - Ảnh minh hoạ: HN

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 6561/UBND-ĐT về việc triển khai đầu tư phát triển hệ thống bãi đỗ xe trên địa bàn Thành phố. Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng rà soát tổng thể quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các vị trí phù hợp, loại bỏ các vị trí không còn khả thi, không còn phù hợp quy hoạch, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn Thành phố; cập nhật vào Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đang nghiên cứu lập.

LÀM RÕ QUY MÔ, QUỸ ĐẤT, PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

Sở Xây dựng cũng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường (tập trung từ Vành đai 3 trở vào) và các đơn vị liên quan rà soát thống nhất xác định danh mục các bãi đỗ xe cần đầu tư, có tính khả thi, làm rõ vị trí, quy mô, quỹ đất, phương thức đầu tư; đề xuất danh mục dự án triển khai trong năm 2027 và giai đoạn 2027–2030. Hoàn thiện, công bố công khai danh mục các bãi đỗ xe cần đầu tư, trong đó xác định rõ vị trí, quy mô, tính chất, chức năng, các chỉ tiêu quy hoạch, phương thức đầu tư và tiến độ dự kiến làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo quy định.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển bãi đỗ xe đã được ban hành theo Luật Thủ đô và các Nghị quyết của HĐND Thành phố; Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Thành phố để thu hút đầu tư trong tháng 12/2026. Rà soát khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2026 2030; nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí vốn đầu tư các bãi đỗ xe công cộng cấp thiết, phù hợp với phân cấp nhiệm vụ chi và khả năng cân đối ngân sách Thành phố…

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về thu hồi đất giải phóng mặt bằng các dự án bãi đỗ xe, bãi đỗ xe kết hợp thương mại, dịch vụ; hướng dẫn, đề xuất giải pháp tháo gỡ theo quy định; nghiên cứu, đề xuất xử lý các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, trường hợp cần thiết kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật; báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Về phía UBND các xã, phường, Thành phố yêu cầu chủ động rà soát nhu cầu giao thông tĩnh trên địa bàn, quỹ đất hiện trạng để quy hoạch đầu tư các bãi đỗ xe phù hợp từng giai đoạn; hoàn thành rà soát, gửi Sở Xây dựng; bố trí nguồn lực đầu tư và tiến độ thực hiện theo phân cấp; phối hợp giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bãi đỗ xe trên địa bàn.

CÒN 1.557 BÃI ĐỖ XE CÔNG CỘNG CHƯA ĐƯỢC TRIỂN KHAI

Thực tế cho thấy trên địa bàn Thủ đô, tình trạng tắc đường, thiếu chỗ xe đang ngày một trầm trọng, không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn ảnh hưởng tới chất lượng quản lý cũng như phát triển đô thị.

Hà Nội đang đối mặt với tình trạng tắc đường và thiếu bãi đỗ xe - Ảnh minh họa: HN

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được UBND Thành phố phê duyệt xác định tổng số 1.690 bãi đỗ xe công cộng, gồm 1.124 bãi đỗ xe mặt bằng, 469 bãi đỗ xe cao tầng và 97 bãi đỗ xe ngầm. Đến nay, mới có 72 bãi đỗ xe được đưa vào khai thác, sử dụng (chiếm khoảng 4,3%) và 61 bãi đỗ xe đang triển khai đầu tư xây dựng (chiếm khoảng 3,6%); còn 1.557 bãi đỗ xe chưa được triển khai thực hiện (chiếm khoảng 92,1%).

Về nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thủ tục đầu tư các bãi đỗ xe thường kéo dài, giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư có nhiều bước, hồ sơ phải hoàn thiện, làm rõ nhiều lần về quy hoạch, cơ cấu nguồn vốn, phương án kỹ thuật, nhu cầu sử dụng đất, hiệu quả đầu tư. Thậm chí, nhiều dự án còn phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch, khiến riêng bước chủ trương đầu tư thường kéo dài 2-3 năm.

Ngoài ra, nhiều vị trí thiếu tính khả thi do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nằm trong khu dân cư hiện hữu, diện tích nhỏ hoặc chồng lấn với các dự án khác; bãi đỗ xe ngầm được quy hoạch tại vườn hoa, công viên khu vực nội đô có suất đầu tư rất lớn; quy hoạch mới xác định vị trí, quy mô, chưa xác định cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, tầng cao, tỷ lệ diện tích dịch vụ) đối với từng vị trí.

Mặt khác, theo phân cấp hiện hành, phần lớn các bãi đỗ xe theo quy hoạch thuộc trách nhiệm đầu tư của cấp xã, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư các dự án bãi đỗ xe ngầm, cao tầng…

Trước tình trạng thiếu bãi đỗ xe, Sở Xây dựng đề xuất nghiên cứu mô hình đầu tư công kết hợp quản trị tư nhân (O&M). Nhà nước đầu tư hạ tầng cốt lõi, doanh nghiệp được lựa chọn qua đấu thầu để vận hành, khai thác. Các mô hình BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) và BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) cũng được xem xét nhằm huy động nguồn lực xã hội. Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Xây dựng đề xuất các dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Luật Thủ đô và các nghị định của Chính phủ... Qua đó, từng bước tăng nguồn cung bãi đỗ xe, hạn chế tình trạng phương tiện đỗ trái phép dưới lòng đường, trên vỉa hè và giảm áp lực giao thông tại Hà Nội.