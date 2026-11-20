Số hóa từ hồ sơ gốc, xác thực trước khi cập nhật

Ngày 14-8-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU về số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng và Công văn số 1361-CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Hà Nội từng bước chuyển sang quản lý hồ sơ điện tử để thuận tiện lưu trữ, tra cứu và kết nối dữ liệu với Trung ương. Thành ủy yêu cầu hồ sơ số hóa đến đâu, xác thực đến đó, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.

Việc chuẩn hóa dữ liệu đảng viên có ý nghĩa trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đồng bộ, thống nhất, có giá trị sử dụng lâu dài. Ảnh: Mộc Thanh

Sau bước rà soát, phân loại và chuẩn bị hồ sơ trong tháng 9-2026, thành phố triển khai số hóa theo ba giai đoạn từ tháng 10-2026. Giai đoạn đầu tập trung vào hồ sơ của cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ đương chức diện cấp ủy quản lý, phấn đấu hoàn thành trong quý I-2027 hoặc theo yêu cầu cụ thể của Trung ương. Giai đoạn hai thực hiện với cán bộ đương chức trong hệ thống chính trị không giữ chức vụ lãnh đạo và bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên thôn, tổ dân phố. Giai đoạn ba thực hiện với các nhóm hồ sơ còn lại.

Mỗi thành phần hồ sơ được số hóa từ bản giấy gốc và lưu thành một tệp riêng, bảo đảm đủ trang, đúng thứ tự, rõ nội dung. Hồ sơ điện tử phải được kiểm tra chất lượng, nghiệm thu và ký số xác nhận trước khi cập nhật lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu đảng viên. Kế hoạch cũng yêu cầu kiểm soát người, thiết bị và nơi làm việc trong quá trình số hóa, bảo vệ hồ sơ giấy và dữ liệu cá nhân, đồng thời sao lưu định kỳ để có thể khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

Rà soát hồ sơ, hướng dẫn đảng viên cập nhật thông tin

Tại Ban Xây dựng Đảng xã Đan Phượng, từng bộ hồ sơ giấy được mở ra để đối chiếu họ tên, ngày sinh, nguyên quán và các mốc trong quá trình sinh hoạt Đảng. Đây là một phần công việc rà soát, chuẩn hóa hồ sơ của Đảng bộ xã, hiện quản lý 38 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 12 đảng bộ và 26 chi bộ, với hơn 2.500 đảng viên.

Xã Đan Phượng khẩn trương thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảng viên theo kế hoạch đề ra. Ảnh: Thiên Tú

Đến nay, xã đã cập nhật dữ liệu Phiếu đảng viên 4 trang của toàn bộ hơn 2.500 đảng viên lên hệ thống cơ sở dữ liệu 4.0. Các tổ hướng dẫn lưu động đã hỗ trợ toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ xã cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Xã cũng hoàn tất phân quyền quản trị cho tất cả bí thư chi bộ để phục vụ công tác quản lý và bảo mật thông tin.

Về tiến độ số hóa hồ sơ, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Đan Phượng Lê Hải Long cho biết, tỷ lệ số hóa hồ sơ đảng viên của xã đã đạt trên 95%, dự kiến hoàn thành trước ngày 25-11-2026. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, các đơn vị phân công cụ thể nhiệm vụ cho cấp ủy và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng trực thuộc chủ động kiểm tra thành phần hồ sơ, thu thập giấy tờ cần bổ sung, đối chiếu và xử lý thông tin sai lệch trước khi cập nhật lên hệ thống.

Theo ông Lê Hải Long, việc số hóa phải bảo đảm hồ sơ đầy đủ, dữ liệu thống nhất và tuân thủ quy định về quản lý, bảo mật thông tin. Khi được quản lý tập trung, dữ liệu đảng viên có thể phục vụ cả việc tra cứu từng hồ sơ lẫn thống kê, báo cáo và giải quyết các nghiệp vụ công tác Đảng.

Ở phường Xuân Đỉnh, một số hồ sơ lập từ hàng chục năm trước ghi tên đệm hoặc ngày sinh khác với giấy tờ hiện nay. Với những địa danh đã thay đổi, cán bộ phải tra cứu lại tên cũ để đối chiếu với danh mục hành chính hiện hành.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Xuân Đỉnh Nguyễn Xuân Ứng cho biết, trong đợt cao điểm, phường phải rà soát, chỉnh lý 3.418 hồ sơ giấy của đảng viên đang sinh hoạt và hơn 400 hồ sơ của đảng viên đã từ trần hoặc bị xóa tên. Với những đảng viên cao tuổi, sức khỏe hạn chế, đi lại khó khăn, ba nhóm số hóa phối hợp với cấp ủy chi bộ tổ dân phố đến tận nhà đối chiếu thông tin, hoàn thiện hồ sơ và ký xác nhận.

Phường Xuân Đỉnh tập trung rà soát hồ sơ đảng viên. Ảnh: Mộc Thanh

Kế hoạch số 95-KH/TU quy định đảng viên có thể tự kiểm tra thông tin trên Sổ tay đảng viên điện tử và gửi đề nghị bổ sung, điều chỉnh qua ứng dụng. Chi ủy kiểm tra, xác nhận đề nghị. Tại chi bộ không có chi ủy, bí thư hoặc phó bí thư chi bộ thực hiện bước này. Sau khi cấp ủy quản lý hồ sơ phê duyệt, thông tin được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Hệ thống lưu lại lịch sử thay đổi, thời điểm cập nhật và người thực hiện.

Tại phường Phú Thượng, Chi bộ Tổ dân phố Nhật Tảo 1 đưa việc hướng dẫn sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử vào buổi sinh hoạt chuyên đề trong đợt thí điểm mô hình “Đảng viên số, Chi bộ số”. Các đảng viên trao đổi cách tra cứu thông tin và hỗ trợ những người còn lúng túng khi thao tác. Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Nhật Tảo 1 Nguyễn Đức Long cho biết, chi bộ sẽ tiếp tục đối chiếu dữ liệu điện tử với hồ sơ hiện có và báo cáo cấp ủy để được hướng dẫn điều chỉnh khi phát hiện sai lệch.

Việc thực hiện thủ tục nhận xét đảng viên nơi cư trú trên hệ thống đã giúp chị Nguyễn Hà Phương, phường Phú Thượng, giảm số lượt đi lại. Chị Phương chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi đến kỳ nhận xét đảng viên hai chiều tại nơi cư trú cuối năm, tôi phải mang phiếu nhận xét từ cơ quan về chi bộ nơi mình ở, chờ nhận xét tại nơi cư trú, sau đó chờ để xác nhận của Bí thư xã, phường, sau khi hoàn thiện rồi lại cầm phiếu để nộp cho chi bộ nơi công tác. Nay các bước gửi và chuyển kết quả nhận xét được thực hiện trên hệ thống dichvucong.dcs.vn, tôi bớt được những lượt đi lại và không phải trực tiếp chuyển phiếu giữa hai nơi”.

Số hóa, tạo lập hồ sơ đảng viên giúp Hà Nội từng bước chuyển từ quản lý hồ sơ giấy sang quản lý bằng dữ liệu số. Khi thông tin được chuẩn hóa, xác thực và cập nhật thường xuyên, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ thành phố có thể khai thác cùng một nguồn dữ liệu để tra cứu hồ sơ, tổng hợp báo cáo và xử lý các nghiệp vụ công tác Đảng.