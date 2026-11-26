Quản lý dữ liệu hơn 13.300 sản phẩm

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản, thực phẩm thành phố Hà Nội tại địa chỉ http://check.hanoi.gov.vn được xây dựng từ năm 2018. Đây là một trong những giải pháp công nghệ phục vụ quản lý an toàn thực phẩm tiên phong trên cả nước.

Những năm qua, hệ thống được Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì vận hành, thường xuyên được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý thông tin, dữ liệu về chất lượng nông lâm sản và thủy sản, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

Lực lượng chức năng ngành nông nghiệp Hà Nội giám sát chất lượng nông sản, thực phẩm. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Trưởng phòng Chất lượng và Phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết, thống kê đến nay, đơn vị đã cập nhật dữ liệu cho 13.335 sản phẩm đã được cấp mã Qrcode của 3.377 cơ sở tham gia Hệ thống.

Đặc biệt, thực hiện chương trình phối hợp giữa thành phố Hà Nội và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống Truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng theo đại diện Phòng Chất lượng và Phát triển thị trường, hiện nay đơn vị này đang thí điểm truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi cho 5 chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm (thịt lợn, thịt gà, rau, củ, trà hoa vàng). Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Tiên Dương (xã Phúc Thịnh) là một trong những đơn vị tham gia.

Giám đốc Hợp tác xã Phạm Thị Lý cho biết, trên cơ sở yêu cầu và hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị thường xuyên cập nhật nhật ký điện tử vào quản lý sản xuất, dữ liệu theo hộ, thửa ruộng và từng công đoạn. Đây là cơ sở để hợp tác xã quản lý quá trình sản xuất phục vụ tra cứu, minh bạch nguồn gốc.

Thống nhất quản lý dữ liệu

Việc ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp, bước đầu thu được nhiều kết tích cực, nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát chất lượng nông lâm thuỷ sản và an toàn thực phẩm, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 426/KH-UBND về “Triển khai thí điểm Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội”, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc thống nhất.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, trong giai đoạn đầu, thành phố dự kiến lựa chọn một số chuỗi cung ứng thực phẩm hoàn chỉnh để triển khai thí điểm. Thành phố cũng sẽ lựa chọn 3-5 xã, phường có các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng để tổ chức triển khai.

Cùng với các nội dung thuộc Kế hoạch số 426/KH-UBND, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, liên thông kết nối Hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản của thành phố với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện và kết nối dữ liệu quản lý hiện có của Sở Nông nghiệp và Môi trường vào phần mềm phục vụ quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc trên hệ thống chung của thành phố, đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất và giám sát chặt chẽ chất lượng nông lâm thuỷ sản và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Song song với quản lý thông tin, dữ liệu nông lâm thuỷ sản, từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tập huấn, phổ biến kiển thức và kiểm tra, đánh giá kiến thức an toàn thực phẩm cho hơn 15.500 lượt người trên Hệ thống phần mềm trực tuyến. Đồng thời, cập nhật thông tin dữ liệu của 109 bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm được công khai trên website để phục vụ công tác quản lý cho các phòng, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công Thương, UBND các xã, phường trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm.