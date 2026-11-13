Hà Nội đẩy mạnh số hóa hoạt động giám sát, tiếp nhận kiến nghị cử tri

Hoàn thiện nền tảng, xây dựng Kho dữ liệu dân cử dùng chung

Sáng 13-11, báo cáo tại Hội nghị giao ban và tiếp xúc cử tri chuyên đề lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Duy Cương thông tin: Đề án chuyển đổi số toàn diện đối với hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai cấp giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đề án 79) xác định chuyển đổi số không chỉ là tin học hóa từng khâu công việc mà còn là đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan dân cử trên nền tảng dữ liệu số.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Theo lộ trình, năm 2026 là năm chuẩn hóa và xây dựng nền tảng, hướng tới đạt Mức 2 (Số hóa). Việc triển khai được thực hiện theo phương châm “dữ liệu đi trước, nền tảng đi cùng, ứng dụng theo sau”, nhằm khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, các phần mềm nghiệp vụ hoạt động riêng lẻ, thiếu kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Đến ngày 5-11-2026, trong 15 nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 theo kế hoạch của Thường trực HĐND thành phố, có 4 nhiệm vụ hoàn thành, 11 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ chậm hoặc có nguy cơ chậm tiến độ. Toàn bộ 24 nhiệm vụ của Đề án được gắn mã thống nhất, xác định rõ đơn vị chủ trì, đầu mối nghiệp vụ, đầu mối kỹ thuật và cơ quan xác nhận kết quả, bảo đảm thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm đếm.

Một trong những kết quả nổi bật là duy trì, khai thác Nền tảng điều hành tập trung hai cấp của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND với phương châm “Một điểm đến cho mọi nhiệm vụ”. Nền tảng tích hợp hệ thống tiếp nhận, theo dõi kiến nghị cử tri; phân hệ theo dõi kiến nghị sau giám sát, kết luận chất vấn và giải trình; đồng thời liên thông với hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và ứng dụng iHanoi. Bảng điều hành kỳ họp số cũng được sử dụng tại các kỳ họp, phiên chất vấn của HĐND thành phố.

Đáng chú ý, 126/126 HĐND xã, phường đã được kết nối với nền tảng; 3.200 đại biểu HĐND thuộc 126 đơn vị được cấp tài khoản khai thác, sử dụng. Về dữ liệu, thành phố đã thống nhất danh mục 24 miền dữ liệu dân cử, bao quát các lĩnh vực như đại biểu, kỳ họp, nghị quyết, giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, kiến nghị cử tri, đơn thư, ngân sách và đầu tư công.

Phó Chánh Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Duy Cương báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng thời, triển khai thử nghiệm Kho dữ liệu dân cử dùng chung với 5 nhóm dữ liệu ưu tiên gồm: Nghị quyết, giám sát, kiến nghị cử tri, thu - chi ngân sách và đầu tư công. Qua rà soát quy trình nghiệp vụ của 5/5 Ban HĐND thành phố, đã xác định 27 chỉ tiêu dữ liệu phục vụ thử nghiệm.

Trong năm 2027, Hà Nội đặt mục tiêu đưa phiên bản nền của Kho dữ liệu dân cử dùng chung vào vận hành; bảo đảm 90% kỳ họp không giấy, 75% hồ sơ thẩm tra là hồ sơ điện tử, 75% nghị quyết được quản lý, theo dõi trên môi trường số. Thành phố cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái dân cử số, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của cơ quan dân cử, với nguyên tắc công nghệ chỉ hỗ trợ, con người quyết định.

Cử tri kiến nghị tăng đầu tư hạ tầng, bảo đảm an toàn dữ liệu

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi của cử tri và nhân dân gửi tới hội nghị cho thấy, cử tri kiến nghị thành phố cân đối nguồn lực nâng cấp băng thông Internet, bổ sung trang thiết bị công nghệ hiện đại cho HĐND cấp xã, phường, đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu, bảo mật thông tin và tổ chức họp trực tuyến.

Đối với kỹ năng số, cử tri đề nghị đẩy mạnh các chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng, nhân rộng mô hình tập huấn “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ, công chức và các tổ công nghệ số cộng đồng tại khu dân cư nhằm thu hẹp khoảng cách giữa nội thành với ngoại thành và các vùng khó khăn.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Cử tri cũng mong muốn việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp được thực hiện thông suốt, minh bạch; đồng thời đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với kho dữ liệu số cá nhân, giảm giấy tờ và thời gian đi lại cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Trên cơ sở các ý kiến này, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đề xuất Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp thu, xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri; ưu tiên bố trí nguồn lực cho hạ tầng, an toàn thông tin, Kho dữ liệu dân cử và nền tảng điều hành hai cấp. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các sở, ngành trong kết nối dữ liệu phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát của HĐND.

Đối với HĐND các xã, phường, yêu cầu đặt ra là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo triển khai, duy trì đầu mối phối hợp, sử dụng nền tảng dùng chung trong tổ chức kỳ họp và xử lý công việc thường xuyên; cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời. Qua đó, từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và chất lượng phục vụ người dân.