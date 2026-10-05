Hà Nội đẩy mạnh sandbox, tạo cú hích cho khoa học công nghệ
Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026 ghi nhận Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước. Thông tin vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chiều tối 4/10. Những đột phá mạnh mẽ trong thúc đẩy khoa học công nghệ thời gian qua, đặc biệt là cú hích từ thử nghiệm có kiểm soát sandbox đã giúp Hà Nội lần thứ tư liên tiếp đứng đầu ở vị trí này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-day-manh-sandbox-tao-cu-hich-cho-khoa-hoc-cong-nghe-420920.htm