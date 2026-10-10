Hà Nội đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô qua các đường bay mới

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Hà Nội và các đại biểu tham dự Chương trình

Tham dự lễ khai trương có ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Hà Nội, cùng đại diện VietJet Air và các đơn vị liên quan.

Mở thêm cánh cửa tới Hà Nội

Hà Nội đang có thêm cơ hội mở rộng không gian quảng bá du lịch khi mạng lưới hàng không quốc tế được kết nối với những thị trường mới tại Trung Á và châu Âu.

Việc khai trương các đường bay Hà Nội - Almaty, Hà Nội - Praha và Almaty - Praha tạo thêm điều kiện để du khách tiếp cận Thủ đô thuận lợi hơn, đồng thời mở rộng khả năng trao đổi khách, hợp tác doanh nghiệp và xây dựng các sản phẩm du lịch liên tuyến.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Sở VHTTDL thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Hàng không VietJet, đồng thời cụ thể hóa các nhiệm vụ được đặt ra tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Chương trình số 20-Ctr/TU ngày 9.10.2026 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23.7.2026 của UBND thành phố Hà Nội về kịch bản tăng trưởng, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu GRDP “2 con số” trong 6 tháng cuối năm 2026.

Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2026).

Với hệ thống di sản phong phú, những công trình kiến trúc giàu giá trị, các khu phố cổ, làng nghề truyền thống cùng nền ẩm thực và đời sống văn hóa đặc sắc, Hà Nội có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm dành cho khách quốc tế.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay mới

Việc hình thành thêm các kết nối hàng không trực tiếp giúp những giá trị ấy có cơ hội tiếp cận gần hơn với các thị trường mới.

Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, nổi tiếng với hệ thống kiến trúc Gothic, Baroque và Art Nouveau cùng những di sản được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.

Trong khi đó, Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, sở hữu cảnh quan thiên nhiên ấn tượng, nền văn hóa đa dạng và vị trí quan trọng tại Trung Á.

Sự kết nối giữa Hà Nội với Almaty và Praha mở ra khả năng gia tăng dòng khách hai chiều, đồng thời tạo thêm dư địa để các doanh nghiệp xây dựng tour liên tuyến, kết hợp các điểm đến của Việt Nam với những trung tâm du lịch tại Trung Á và châu Âu.

Với Hà Nội, giá trị của những đường bay mới nằm ở khả năng đưa điểm đến đến gần hơn với du khách. Mỗi chuyến bay mở thêm một kênh tiếp cận thị trường, giúp các hoạt động xúc tiến có thể gắn trực tiếp với nhu cầu đi lại, khả năng kết nối và đặc điểm của từng nhóm khách.

Đây cũng là cơ hội quảng bá một Hà Nội giàu chiều sâu văn hóa, lịch sử và di sản, đồng thời sở hữu nhịp sống hiện đại, nền ẩm thực phong phú và hình ảnh con người thanh lịch, thân thiện.

Khi khoảng cách di chuyển được rút ngắn, doanh nghiệp du lịch có thêm điều kiện tiếp cận khách hàng, xây dựng sản phẩm phù hợp và mở rộng hợp tác với đối tác quốc tế.

Hàng không trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị du lịch, kết nối thị trường nguồn với điểm đến và tạo thêm động lực cho hoạt động giao thương, đầu tư, giao lưu văn hóa.

Lễ khai trương các đường bay mới Hà Nội - Almaty, Hà Nội - Praha và Almaty - Praha

Kết nối hàng không gắn với quảng bá điểm đến

Ông Radomír Lašák, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sân bay Praha cho biết, việc khai trương đường bay thường lệ đến Hà Nội là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển mạng đường bay quốc tế đường dài của Sân bay Praha.

Theo ông Radomír Lašák, đường bay mới dự kiến phục vụ hơn 67.000 lượt khách hai chiều trong năm đầu tiên khai thác. Việt Nam có cộng đồng người dân sinh sống đông đảo tại Cộng hòa Séc, vì vậy đường bay đáp ứng nhu cầu thăm thân, đồng thời mở ra tiềm năng thu hút khách Séc đến Việt Nam.

Từ Praha, du khách cũng có thêm lựa chọn để tiếp cận Hà Nội và các điểm đến tại Đông Nam Á. Kết nối mới được kỳ vọng thúc đẩy du lịch giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, đồng thời mở rộng quan hệ thương mại và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc VietJet Air chia sẻ: “Việc khai trương các đường bay mới đến Almaty và Praha là dấu mốc trong quá trình mở rộng mạng bay quốc tế của hãng, đưa những điểm đến mới đến gần hơn với hành khách tại Việt Nam, Trung Á và châu Âu”.

“Những đường bay mới được kỳ vọng mở thêm cơ hội cho du lịch, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa, tạo thêm kết nối giữa Việt Nam với thế giới”, ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Theo kế hoạch khai thác, các đường bay sử dụng tàu bay Airbus A330-300 thân rộng, với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Bảy. Lịch khai thác này tạo thêm lựa chọn cho hành khách, đồng thời giúp các hoạt động xúc tiến du lịch có thể được triển khai gắn với từng thị trường cụ thể.

Hoạt động quảng bá điểm đến có thể được đưa trực tiếp lên không gian hàng không thông qua các dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm dành cho hành khách.

Những món ăn quen thuộc như phở, bánh mì Việt Nam, cà phê sữa đá cùng các chương trình văn hóa, nghệ thuật trên chuyến bay trở thành những điểm chạm đầu tiên để giới thiệu văn hóa Việt Nam với du khách quốc tế.

Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Hà Nội (trái) cho biết Chương trình nhằm tăng cường thu hút khách quốc tế tới Thủ đô

Đưa Hà Nội đến gần hơn với các thị trường mới

Trong thời gian tới, Sở VHTTDL Hà Nội tiếp tục phối hợp với VietJet Air và các đối tác tăng cường xúc tiến, quảng bá điểm đến, kết nối doanh nghiệp và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thủ đô tại những thị trường quốc tế tiềm năng.

Trọng tâm được đặt vào việc phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, ẩm thực và con người Hà Nội; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm và tăng cường liên kết giữa hàng không với hệ sinh thái du lịch.

Hoạt động mở rộng đường bay vì thế cần được nhìn nhận cùng với khả năng tạo ra sản phẩm phù hợp ở điểm đến.

Khi khách quốc tế có thêm lựa chọn để đến Hà Nội, các doanh nghiệp du lịch cần chủ động xây dựng chương trình đáp ứng đặc điểm từng thị trường, tăng tính kết nối giữa Hà Nội với các địa phương khác và tạo thêm những trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách.

Từ những tuyến bay mới, hình ảnh Hà Nội sẽ được lan tỏa qua nhiều điểm tiếp xúc hơn với thị trường quốc tế. Giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực và đời sống của Thủ đô có thêm cơ hội được kể bằng những trải nghiệm cụ thể.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp hàng không và doanh nghiệp du lịch sẽ quyết định khả năng biến lợi thế kết nối thành dòng khách thực tế.

Cùng với việc mở rộng thị trường, Hà Nội hướng tới hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và có năng lực cạnh tranh quốc tế, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của Thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Với các đường bay quốc tế mới của VietJetAir, Hà Nội sẽ gần hơn với du khách quốc tế