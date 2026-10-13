Hà Nội đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương đổi mới hoạt động phát triển thương mại trong nước theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, mặt hàng còn dư địa tăng sức tiêu thụ phù hợp với đặc thù địa phương. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; chủ động tổ chức hoặc phối hợp với các địa phương khác triển khai hoạt động kết nối doanh nghiệp phân phối với doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất trên địa bàn và đa dạng hóa nguồn hàng để kích cầu mua sắm trên quy mô lớn.

Sở Công Thương tổ chức các đợt khuyến mại tập trung trên quy mô toàn thành phố, triển khai các chương trình khuyến mại tập trung do Bộ Công Thương phát động; đẩy mạnh kết nối cung - cầu, nhất là tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đồng thời tổ chức đưa hàng Việt về khu vực nông thôn.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, chú trọng kiểm tra giá cả, chất lượng sản phẩm và việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm có chất lượng tốt.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14-7-2026 của UBND thành phố về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp các chương trình thúc đẩy du lịch nội địa, hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội với các chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn thành phố, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Đồng thời, triển khai các hoạt động gia tăng trải nghiệm, kích cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam đối với du khách trong nước và quốc tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường đẩy mạnh triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

UBND các xã, phường có trách nhiệm khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động thương mại; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng công nghệ số để kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa.

Cùng với các giải pháp trên, thành phố đẩy mạnh truyền thông về các chương trình xúc tiến thương mại, chương trình triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, thương hiệu, phương thức bán hàng và địa điểm kinh doanh đến người tiêu dùng.