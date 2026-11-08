Hà Nội đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 05/11/2026 về phát triển nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa tại địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Kế hoạch, phạm vi triển khai tập trung vào hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông và 28 hồ chứa thủy lợi do Thành phố quản lý theo phân cấp, trong đó ưu tiên rà soát, đánh giá điều kiện, xác định khả năng và hình thức nuôi trồng thủy sản phù hợp đối với từng hồ; bảo đảm không ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ của công trình, an toàn hồ đập, bảo vệ nguồn nước, môi trường, nguồn lợi thủy sản và các hoạt động sử dụng mặt nước khác theo quy định.

Một góc hồ Quan sơn, xã Hồng Sơn. Ảnh: HS

Mục tiêu chung là phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng sinh thái, hiệu quả, an toàn, bền vững, không ảnh hưởng đến chức năng sông, hồ, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị; gắn với bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo cảnh quan, phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là người dân sinh sống tại khu vực nông thôn, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và mục tiêu tăng trưởng.

Đến năm 2030, phấn đấu trên 50% cơ sở, hộ nuôi tại các hồ chứa được tổ chức sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc tham gia chuỗi liên kết; trên 20% số cơ sở nuôi lồng bè trên sông, hồ chứa áp dụng quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP hoặc tương đương) hoặc quy trình kỹ thuật tiên tiến, thân thiện môi trường; sử dụng vật liệu làm lồng bè thân thiện với môi trường; 100% cơ sở nuôi tại các hồ chứa truy xuất nguồn gốc, được kiểm soát môi trường và an toàn thực phẩm; 100% cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, hồ chứa cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; 100% cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản lồng bè thuộc đối tượng phải đăng ký thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật; 100% hồ chứa thuộc phạm vi quản lý của Thành phố được rà soát, đánh giá khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản và phân loại theo chức năng sử dụng; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững bảo đảm công tác bảo tồn, phát triển các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các hồ. Hoạt động quan trắc môi trường trên sông, hồ chứa được triển khai hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, dịch bệnh thủy sản.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành phố tập trung điều tra, khảo sát hiện trạng các hồ chứa, bao gồm diện tích mặt nước, độ sâu, chế độ thủy văn, điều tiết nước, địa hình đáy hồ, nguồn nước cấp và chất lượng môi trường xung quanh. Trên cơ sở đó, xác định danh mục hồ có thể nuôi lồng bè, hồ phù hợp với hình thức thả nuôi trực tiếp; nghiên cứu lựa chọn đối tượng, mật độ và hình thức nuôi phù hợp với điều kiện từng hồ, ưu tiên các loài có giá trị kinh tế cao như cá trắm đen, cá lăng vàng.

Thành phố định hướng phát triển đa dạng các mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững. Trong đó, mô hình nuôi lồng bè được áp dụng tại những khu vực sông, hồ có điều kiện thích hợp, bảo đảm quy định về mật độ lồng nuôi, an toàn đê điều và hành lang giao thông đường thủy; khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như HDPE, composite.

Các cơ sở nuôi được khuyến khích áp dụng quy trình VietGAP, hữu cơ, bảo đảm an toàn thực phẩm, sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng và phát triển các loài thủy đặc sản, thủy sản bản địa phù hợp với điều kiện sinh thái. Trong chế biến và phát triển thị trường, Thành phố định hướng xây dựng các chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên sông, hồ chứa, hướng tới xây dựng nhãn hiệu thủy sản hồ chứa Hà Nội. Các sản phẩm sẽ được kết nối tiêu thụ với hệ thống siêu thị, bếp ăn tập thể, cửa hàng thực phẩm, đồng thời gắn với chương trình OCOP và hoạt động du lịch sinh thái.

Bên cạnh đó, việc quản lý nuôi trồng thủy sản sẽ được thực hiện theo từng hồ chứa, căn cứ chức năng công trình, hiện trạng sử dụng mặt nước, điều kiện tự nhiên, chất lượng nguồn nước và yêu cầu bảo đảm an toàn. Trên cơ sở rà soát, 28 hồ chứa được phân loại thành các nhóm: hồ có khả năng tổ chức nuôi trồng thủy sản; hồ cần hạn chế hoặc chỉ tổ chức nuôi theo hình thức, quy mô phù hợp; hồ không phù hợp để phát triển nuôi trồng thủy sản do yêu cầu cấp nước, an toàn công trình, bảo vệ nguồn nước hoặc các chức năng sử dụng khác.

Đối với những hồ có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản, Thành phố sẽ xác định cụ thể khu vực, diện tích mặt nước, hình thức, đối tượng, quy mô và mật độ nuôi. Nguyên tắc đặt ra là không phát triển nuôi trồng thủy sản vượt quá khả năng tiếp nhận của nguồn nước và sức tải môi trường; không tổ chức nuôi tại các khu vực ảnh hưởng đến an toàn công trình, hành lang bảo vệ công trình, hoạt động cấp nước, giao thông thủy và các mục đích sử dụng nước khác.